專訪徐英偉｜政府擬收緊區議會權力　徐：正審視地區行政回復暢順

建制派於去年區議會選舉大敗，民主派奪逾三百個議席，十七區區議會「變天」，離島以外「全數區會一片黃」。新一屆區議會就任快將一年，區會與政府之間的關係劍拔弩張，民政事務局局長徐英偉早前批評區議會過於政治化，甚至有民政專員遭區議員禁錮。 徐英偉日前接受《香港01》節目《政經加零一》專訪，直指區議會已「有少少失咗效」，令他感到非常痛心，故局方將重新檢視區議會的未來發展，包括「審視如何令地區行政變得暢順」。徐英偉續指，過往政府下放權力予區議會，旨在讓區議會在地區行政上有更多空間，包括批出地方予區議會管理、增加區議會撥款，惟最近從過去一年的撥款數字來看，下放權力的功能已不太發揮得到，故需檢視「將來俾幾多權力佢哋（區議會）」。

徐英偉指，看到區議會愈來愈多「政治化操作」，指局方已清楚表達可以及不可以做的事項，但被指打壓民主派。（羅君豪攝）

批區議會愈來愈多政治化操作：感痛心

主管地區行政的徐英偉表示，區議會一向是政府與市民溝通的重要諮詢機構，又認為區議員服務市民的空間很大，但前題是服務居民不應「揀擇」，同時需知道所有政府機構也是有規有矩，「若區議會用心、跟規矩做嘢」，真的可以幫助地區改善社區狀況和管理地區的措施。

徐英偉續指，過去一年局方多番透過會面和「隔空」方式與新一屆區議會溝通，惟看到區議會愈來愈多「政治化操作」，「（民政局）已經清楚講咗，有乜可以、有乜唔可以做，但啲人話我哋打壓佢哋（民主派）。拎咗單（單據）過嚟就話唔批錢俾佢哋（民主派），我經常講，喺政府裡面，都唔會拎著張單、指著個鼻就話我哋爭佢（區議員）錢。」

徐英偉表示，區議會完全發揮不到效用時，邢要檢視將來要下放多少權力給他們。（羅君豪攝）

讚離島區議會「運作得幾好」

徐英偉形容，區議會「有少少失咗效」，只有非民主派主導下的離島區議會「運作得幾好」，又形容區議會現時的狀況令他非常痛心，需重新檢視未來區議會發展。徐英偉被追問是否意指收回區議會部分權力，他指出，以往政府下放權力予區議會，希望區議會在地區行政有更多空間，包括批出地方予區議會管理、增加區議會撥款，惟本屆效率大大下降，「區議會去到完全發揮唔到（效用）嘅時候，都要檢視一下將來俾幾多權力佢哋（區議會）」。至於會否減少區議會的撥款，徐英偉僅稱：「要再審視。」不過他指出，過往區議會權力也是由政府下放，倘要回收權力，未必需要修改法例。

徐英偉11月初在立法會表示，區議會今年拒絕批出6成「七一」回歸活動的撥款，以及7成「十一」國慶活動撥款。

徐英偉認為，大灣區機遇處處，香港的優勢不只是金融和創新，本港人才專業水準亦相當好高，且擁有國際視野，又認為大灣區不同省市各有定位，香港的獨特優勢是不能代替。（羅君豪攝）

否認送走香港年輕人 「過咗塘就會大得更快」

新一份《施政報告》推出多項措施鼓勵年輕人到大灣區創業和就業，其中民政事務局轄下的「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」將會加碼，「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」亦將會成立。徐英偉認為，大灣區機遇處處，香港的優勢不只是金融和創新，本港人才專業水準亦相當好高，且擁有國際視野，又認為大灣區不同省市各有定位，香港的獨特優勢是不能代替。徐英偉續指，在民政系統下，藝術、體育在大灣區有很大機遇。他解釋，數年前曾到大灣區考察，發現當地有很多優秀的表演場地，獨欠表演內容，他認為香港擁有全世界最高質素的藝術表演和體育賽事，舉例指一些巡迴表演，除了在香港設分站，也可以順道到大灣區。

被問到《施政報告》力推大灣區就業、創業，是否將香港人才送走，甚至將香港的人才庫掏空，徐英偉表示不認同這個觀點。他認為人才「過咗塘就會大得更快」，以藝術行業為例，一些到歐洲深造藝術的港人，最終也會返港，「有好多成功嘅例子，一啲好叻嘅年輕人去世界走咗一轉之後，佢哋都係會想返嚟香港，因為見到香港定位同機遇仍然有好多。」

第四波疫情襲港 正約見不同業界持份者

修例風波過後，年輕人對政府和中央的不滿仍未能緩解，被問到在這個政治大環境下，如何吸引年輕人到大灣區發展。徐英偉指，接觸了不少年輕人，當中很多人對到大灣區發展有期待，因看到有很大的機遇好大。他舉例指一名在電影業工作數年的年輕人向他說，大灣區電影業的發展和所學到的東西較香港為多。徐英偉認為，社會事件發生過後，信任度降低，正因如此需要有更多的坦誠溝通，「國家對香港仍有好大信任，所以社會事件過咗之後，國家仍然有咁多便利香港、尤其年輕人嘅政策。」徐英偉強調，一直有渠道與年青人接觸和溝通，現在也有透過科技與年輕人交談，指在疫情過後，將會有更多面對面的溝通。

與此同時，第四波新冠肺炎疫情襲港，不少康文、體育場所和處所被勒令關閉，被問到政府會否推出「防疫抗疫基金4.0」支援受影響業界，徐英偉表示，周三到立法會出席會議已經有不少立法會議員希望與他見面，商討不同行業在第四波所需的支援，他亦正約見不同業界持份者，了解他們的需要。