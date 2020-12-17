沙田區議會申一百萬撥款派口罩　政府拒安排　泛民批與民為敵或JR

新冠肺炎疫情持續，多區出現感染群組，沙田區議會計劃向居民派外科口罩和防疫小冊子，活動涉款一百萬元。不過，沙田民政事務專員近日向議員發信，稱考慮到市面口罩供應情況、政府有提供防疫物資，拒絕協助沙田區議會相關活動，亦不會支付或發還任何所涉開支。 事件引起多名沙田區議員不滿，批評民政專員與民為敵，未能提供確實原因，有區議員更稱不排除提出司法覆核。

沙田民政事務專員在信中指，不會協助安排活動，亦不會支付或發還任何所涉開支。 (黃文萱facebook圖片)

沙田區議會衞生及環境委員會計劃與「港語學」合辦「預防新型冠狀病毒病 (COVID-19)」活動，派發外科口罩和防疫小冊子予沙田區內居民，涉及一百萬元撥款。

沙田民政事務專員昨（17日）去信沙田區議會衞生及環境委員會主席丁仕元，指考慮到現時市面的外科口罩供應情況，加上政府亦有通過各區民政事務處、社署向有需要人士提供防疫物資，包括外科口罩，在善用公帑原則下，政府不會協助安排這項活動，亦不會支付或發還任何所涉開支。

區議員質疑政府未能解釋不支援原因

沙田區議員趙柱幫在Facebook批評政府與民為敵，漠視民生，「政府唔俾錢沙田區議會購買口罩派比街坊抗疫，以後唔好再問我有冇口罩派」，又稱街坊如有任何疑問或意見，請與沙田民政專員黃展翹聯絡。

他又質疑，民政專員給丁仕元的信件中，僅稱考慮到市民外科口罩供應情況，但未能確實解釋不支援的原因，並指政府過往有很多康體文娛活動，「說穿了就是資源只給予建制組織。」

丁仕元在Facebook指，不排除會就民政專員有關決定提出司法覆核。