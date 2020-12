英內政大臣晤羅冠聰　背景展示特區區旗　港府斥：挑釁行為

目前身處海外的前香港眾志常委羅冠聰,昨日(12月9日)於英國倫敦與英國內政大臣彭黛玲(Priti Patel)會面,討論香港局勢,現場有展示特區區旗。 政府今日(10日)回應傳媒查詢表示,這是英國政府近日繼其外交部發表「香港半年報告」後另一次挑釁行為,又對會面中有人刻意展示特區區旗,表示強烈不滿及反感。

政府發言人指:「特區政府對有英國內閣大臣與全無官方身分的反政府香港人士會面時刻意展示特區區旗,表示強烈不滿及反感。這明顯是英國政府近日繼其外交部發表惡意中傷特區的『香港半年報告』後另一次挑釁行為;其對《中英聯合聲明》和持有英國國民(海外)護照(按:即BNO)港人的言論,更是有違國際義務。」

政府指,香港是中國的一個特別行政區,享有高度自治,直屬中央人民政府,回歸後的香港事務,是中華人民共和國的內部事務,不容外國干預。發言人指,過去二十三年香港特區按照《憲法》和《基本法》辦事,成功落實「一國兩制」,法治和司法獨立備受國際推崇,金融中心地位在中央支持下,有長足發展。「這些非凡成就,彰顯『一國兩制』是保障香港長期繁榮穩定的最佳制度。」

發言人又指,中英兩國政府在簽署《中英聯合聲明》時互換備忘錄,英方在備忘錄中明確承諾不給予持有英國國民(海外)護照的香港中國公民在英居留權。「英國政府若刻意違背《中英聯合聲明》時英方備忘錄中的承諾,不顧中央人民政府的堅決反對和一再交涉,執意利用部分港人仍持有英國國民(海外)護照或有關身分進行政治炒作,以人權和自由為幌子,向有關人士提供在英居留和入籍路徑,是罔顧歷史事實,有違其國際義務。」

根據羅冠聰說法,彭黛玲在會面中,曾提及:「英國將會與香港人站在一起,以及兌現我們保護港人自由的承諾」(The United Kingdom will stand by the people of Hong Kong and keep our promise to protect and uphold their freedoms.)羅冠聰又提到,他在會上就英國計劃將BNO擴權表示感謝。