聯合國人權專員籲香港保障公平審訊　英國內政大臣會見羅冠聰

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）12月9日對香港局勢表達關注，她認為香港公民和民主空間迅速萎縮，呼籲司法部門保障正當程序和公平審訊。同日據路透社報道，英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）會見身在倫敦的香港前立法會議員羅冠聰，她之後表示英方與香港人站在一起。

在香港警方12月8日因反政府示威活動逮捕8名香港泛民主派人士後，巴切萊特12月9日在日內瓦一場記者會向媒體表達對香港情況的關注，她稱，近來社運人士因去年發生的示威活動而遭定罪，對行使基本自由權造成廣泛寒蟬效應的風險。

她同日也對新疆人權情況表達關注，她又稱，團隊正與北京政府討論，希望2021年上半年可派出隊伍前往中國，為她訪問中國的行程做準備。

英國內政大臣彭黛玲12月9日與羅冠聰會面，圖為她2020年6月在社交網站上傳的圖片（FB@pritipatelmp）

路透社報道，英國內政大臣彭黛玲同日會見退出香港眾志的香港前立法會議員羅冠聰，彭黛玲之後表示，英方承諾會捍衛香港人的自由。她發表聲明稱「英國將與香港人站在一起，遵守我們的承諾，保護與維護他們的自由。」報道形容，這是自羅冠聰7月抵達英國後，他與英國政府之間的首場會晤。

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