政壇諸事町｜立會議員視察屯赤隧道　網民嘲葉太照片似棺材走出來

路政署昨晨（18日）邀請立法會交通事務委員會一眾成員，到屯門參觀即將開通的屯門至赤臘角北面連接路，新民黨主席葉劉淑儀亦是視察團其中一員。葉太視察過後，於Facebook撰文讚嘆此項目做得非常完善，更稱是「香港近年其中一個令人驕傲的工程」，表示對於參與此項目的工程師表示由衷欣賞及敬佩。 不少到訪議員亦紛紛在屯門至赤臘角北面連接路拍照「打卡」，當中葉太與屯門至赤臘角隧道的合照，就被網民嘲諷像從棺材走出來，引來不少留言。

▼葉劉淑儀等立法會議員視察屯赤隧道情況▼

葉太又透露，該項目使用了「挖鑽」的方法興建，採用了一台以明末名女將「秦良玉」命名的六層樓高國產巨型挖鑽機進行該項工程。有份負責的工程師亦向葉太解釋，工程延期兩年並非坊間流傳因人工島飄移的緣故，而是挖鑽機需要再挖深十米以增加安全性，因此要更長時間及輕微超支，惟強調此項目亦沒有再到立法會申請相關撥款。

此外，葉太又表示該挖鑽項目需要深入海床，「秦良玉」需要四名專家操作及進行相關工程。由於需要深入海底，相關工程人員要在高負壓的環境下工作，工程師們先要進入一個特別的「加壓居所」，然後再前往負壓的地方工作，每工作一次需時28天，並且需要在工作地方居住一段時間，「加壓」後才可進入工程範圍內工作。