禁蒙面法｜緊急法不設約束機制　泛民引全面禁堂食指可帶來後果

特首林鄭月娥去年引用《緊急法》定立《禁蒙面法》，卻遭前立法會議員郭榮鏗等多質疑違憲，案件原審時政府敗訴，但政府上訴後被裁定大部分上訴得直。惟雙方均對裁決不滿，並向終審法院就多個法律觀點提出上訴，終院今（24日）開庭處理。代表前泛民議員的資深大狀李志喜形容《緊急法》為「核彈發射器」，賦予特首毫無束縛的權力，她又以早前政府為抗疫突下令全面禁堂食，令市民要大雨中在街上用餐，以證繞過立法會所帶來的後果。

提出今次上訴的三方包括：前立法會議員郭榮鏗等24人，他們由資深大狀李志喜，及名譽資深大狀陳文敏代表；「長毛」梁國雄則由資深大狀潘熙代表；政府由資深大狀余若海代表。

形容《緊急法》如核彈發射器

李志喜先作陳辭，她形容《緊急法》為「核彈發射器」，直指緊急法賦予特首毫無束縛的權力。李認為，在1997年前港督要應付戰時情況，與特首現時要應付的情況不同，質疑是否港督應有的權力必然可延續，特首應否擁有相同的權力？

緊急法沒有檢討機制

李又指，一般的附屬法例已有既定檢討機制，但《緊急法》卻沒有，而緊急法令一條規例在刊憲後9個小時便正式生效，如有市民整天沒看新聞，不知道規例已生效，並戴了面罩，他很可能會被截查、拘捕，其人生自由已被侵犯，法庭及立法會均無法控制該規則。

李表示，特首可透過《緊急法》定立她認為有需要的規例，而非客觀上必須的規例，並能夠繞過立法會去定立。特首更可自行定立可判終身監禁的規例、暫緩申請人身保護令等。

《禁蒙面法》爭議的來龍去脈。(詳看下圖)

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引早前全面禁堂食事件作例

李又舉例提到，政府在今次疫情上，多次透過第599章《預防及疾病控制條例》，定立附屬法例，而政府引該條例限制市民全日禁堂食，不少市民要買外賣並在大雨中於室外環境進食，亦有市民要蹲在廁所門口吃飯，政府察覺情況後才得以改善，這正正是繞過立法會的後果。

禁蒙面法令市民受牽連

陳文敏陳辭時則指，未經批准集結也可以屬和平集會，雖然政府的證據顯示，在去年6月至10月期間，有28個集會演變成暴力集會，但只佔全部集會的3成。再者，近9個月已再沒有發生嚴重的警民對峙，法庭要不單要考慮規例生效時情況，也要考慮後續的時段。

陳又認為，現時《禁蒙面法》令圍觀或只是途經的市民也受牽連，也不需要考慮其蒙面的意圖，直指限制不合比例。

本案由終院5位法官審理包括：首席法官馬道立、常任法官李義、霍兆剛、張舉能、及來自英國的海外非常任法官賀輔明勳爵。

聆訊下午繼續。

案件編號：FACV6-9/2020