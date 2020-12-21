32票贊成　財委會通過64億元抗疫基金4.0撥款　工聯會三子投棄權

立法會財務委員會今天（21日）召開會議，審議涉及64億元的第四輪防疫抗疫基金撥款。經過7小時會議，撥款以32票贊成、1票反對和3票棄權獲得通過，其中熱血公民鄭松泰投下反對票，工聯會麥美娟、陸頌雄和郭偉强投下棄權票。 多名建制派議員促政府推行全民強制檢測，盡快清零，否則單靠政府支援只是「治標不治本」。

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建制派促全民強制檢測

經民聯林健鋒表示，當前中小企經營極度困難，希望政府為中小企擔保，向銀行爭取一年期的免息貸款。商務及經濟發展局局長邱騰華指，政府已推出百分百擔保特惠貸款，提供低息貸款，首年容許還息不還本，業界反映計劃對中小企有幫助。

自由黨黨魁鍾國斌指，如美容業等不少行業沒有出現確診個案，卻被勒令停業，政府解釋是為免人流太多，質疑政府不了解情況，「唔想咁多人，不如禁足令算啦」。他又稱，只要容許有關行業繼續營運，政府便不用提供資助。政務司司長張建宗說，每一次要關閉某一行業處所「個心好唔舒服」，但為了減少商場等地方的人流，需要推行有關政策。

周浩鼎倡推禁足令 為期不超過3至4日

民建聯周浩鼎指出，若一直無法清零，香港將難以重啟經濟，建議推行不超過3至4日的禁足令，整個政府上下一心進行全民強制檢測，「長痛不如短痛」。建制派「班長」廖長江稱，原則上支持撥款，但長遠以來不能靠政府派錢續命，形容現時支援措施是「治標不治本」，最重要還是要成功控制疫情，認為政府應要改變過往張弛有道的抗疫方式，加大力度防疫。

財委會今天通過防疫抗疫基金4.0撥款。（張浩維攝）

何君堯提37A促全民強制檢測 陳健波運用權力否決

工聯會麥美娟批評，政府一直不願推行臨時失業援助金，致現時出現很多被遺漏的群組。她又質疑，政府抗疫不力，「你個清零是清零疫情定清零庫房？」她要求政府為現行抗疫措施設下指標，若現行措施不湊效的話應加強力度，例如可要求全體公務員強制檢測。張建宗表示，會認真研究相關可行性。

建制派何君堯提出37A臨時動議，指第四輪防疫抗疫基金撥款治標不治本，未能明確達至清零目標，要求特區政府承諾就全民強制檢測、禁足令和使用健康碼三管齊下方案，向中央提出請求給予指導如何盡早落實清零及通關。動議獲15票贊成，15票反對，最終財委會主席陳健波運用權力否決處理動議。

第四輪「防疫抗疫基金」金額為55.3億元，計及15%應急費用，總計63.6億元，確實為上輪補助的兩倍。比較所有補助措施的兩輪金額，「麻將／天九牌照持有人資助計劃」的增幅最高，由300萬元升至700萬元，升幅為133.3%。位列第二高為「公眾娛樂場所牌照持有人資助計劃」，由1,300萬元升至2,800萬元，增幅為115.38%。

增幅最少為「提供一筆過紓困資助予學校及專上院校餐飲供應商 、學校興趣班及校巴服務提供者」，由2.49億元增至2.62億元，增幅僅為45.38%。此外，「餐飲處所資助計劃」不論於第三輪及第四輪補助，所佔金額同樣最高，分別為16,72億元及34億元，增加幅度約1倍。

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