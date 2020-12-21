抗疫基金｜工聯會三人投棄權　郭偉强批無幫打工仔　反映市民意見

立法會財務委員會今日（21日）通過64億元的第四輪防疫抗疫基金撥款，當中工聯會麥美娟、陸頌雄和郭偉强罕有投下棄權票。 郭偉强於會後解釋，投棄權票是為了反映市民意見，他批評「抗疫防疫基金4.0」未能做到精準到位，也未能達致與市民共度時艱的目標。他又批評，基金忽視打工仔面對的困境，處所業主及老闆等得到多數資助，惟政府面對坊間及議員意見卻聞風不動，以不變應萬變處理訴求。

財委會今天通過防疫抗疫基金4.0撥款。（張浩維攝）

陸頌雄：不致於要投反對票

麥美娟表示，第四輪基金對支援強制關閉的處所十分重要，但政府從未諮詢過相關工會及業界的意見，對於水深火熱的打工仔幫不了不大，例如未有為需強制檢疫的工友提供津貼，民航及運輸業等的從業員亦未能獲針對性的協助。

她又批評，當局並無有效的措施控制疫情，批評「抗疫咗成年仲倒瀉籮蟹」，質疑「清零嘅係疫情定庫房」。

陸頌雄就稱，第四輪抗疫基金的確有不足的地方，但不致於要投反對票，令所有人都沒法取得資助；工會將會約見政府討論補救措施。

黃國健缺席投票

本身是行會成員的工聯會黃國健缺席投票。自由黨黨魁鍾國斌、建制派謝偉俊、民建聯蔣麗芸、民建聯主席李慧琼同樣缺席投票。