抗疫基金｜18部的士小巴政總請願　要求發放6萬元津貼

新冠肺炎疫情持續，本地經濟大受打擊，立法會財委會今日（21日）召開特別會議，審議涉及64億元的第四輪防疫抗疫基金，用以援助因收緊社交距離措施而受重創的行業。 的士小巴商總會對的士及小巴業界被忽略表示不滿，動員全港所有的的士及小巴車主，在車上繫上不同顏色絲帶以示不滿。總會理事長周國強亦聯同18部的士及小巴到政總外請願，要求政府於抗疫基金發放6萬元資助予業界。

周國強表示，業界經歷社會事件及疫情，已受到18個月的傷害，對於政府沒有給予支援感到非常難受。他批評，政務司司長張建宗稱支援要精準到位，「講一套做一套」，對營業額大受打擊的運輸業界卻零支援。他又指出，晚上六時後禁堂食，令夜晚變成死城，不單影響業界生意，夜班司機更沒有地方用膳，連基本人權亦被剝削，要求政府取消相關政策。

總會除了向運房局代表遞交請願信，數名立法會議員亦有接信。航運及交通界易志明表示，禁止晚市堂食，令的士夜更的生意減少7至8成：而政府呼籲市民在家工作，亦令小巴載客量大減，不解為何政府不考慮支援業界。

旅遊界姚思榮亦批評，政府只支援關閉處所，但未有顧及相關受影響的行業。民建聯陳恒鑌就認為，除了要提供支援，政府亦應更果斷控制疫情，包括推行強制全民檢測。