「青研香港」民調：8成人稱2020年生活質量退倒　5成信來年會變好

「青研香港」在2020年12月15日至12月21日期間，以「2020年回顧與展望」為題發佈網絡問卷，最終收到709個有效回應。結果發現，絕大多數受訪者認為2020年是不開心的一年，近8成受訪者表示去年出現生活質量退倒的情況，但仍有近五成的受訪者相信來年會變得更好，反映市民對香港仍未完全失去信心。

由右至左：莊展銘、陳志豪、陳恒鑌、賴嘉汶、潘孝汶

生活倒退 市民不開心

調查顯示，有74.6%的受訪者認為2020年是負面情緒比較多的一年，亦有79.4%的受訪者表示其今年的生活質量出現倒退甚至大幅倒退。由此可見，對絕大多數的港人而言，2020年是被負面情緒籠罩、不開心的一年，生活質量普遍出現倒退。

就影響市民情緒的原因方面，結果顯示，「新冠肺炎疫情」和「特區政府施政」是最影響市民情緒的社會因素，而「生活狀況」和「經濟收入」是最影響市民情緒的個人問題。青研香港發言人賴嘉汶認為，結果顯示新冠肺炎疫情和特區政府施政是市民今年最關注和最感到不滿的社會問題，而政府抗疫不力，亦已對市民收入及生活質素帶來實質影響，特區政府來年必須加大力度抗擊疫情，改善特區政府施政，避免經濟進一步衰退，並且推出更多保民生措施，保障市民生活。

雖然絕大多數的市民對2020年感到悲觀，但這不代表市民對前路失去信心。調查結果顯示，接近5成市民仍相信或十分相信新的一年將會變得更好，比「不相信」和「十分不相信」者要多，反映受訪者對香港和特區政府仍未完全失去信心，並且對來年充滿期盼，如果特區政府仍未能戰勝疫情和改善施政，恐怕會進一步打擊市民對政府的信任，引起更大的政治和管治危機。

陳恒鑌再促推「全民強制檢測」

青研香港顧問、立法會議員陳恒鑌表示，疫情持續，特區政府抗疫不力，經濟民生各行各業所受到的衝擊愈來愈嚴重，已為特區政府埋下愈來愈大的政治和管治炸彈，隨時可能爆炸，倘若疫情仍然無法斷尾，來年的政治危機更是不堪設想。而林鄭月娥行政長官上月訪京時，國務院副總理韓正已告誡特首加強防疫工作，但香港後來卻爆發出「第四波」疫情，這無論是在中央或香港社會的層面也是完全不能接受的。陳恒鑌議員再次促請特區政府推行「全民強制檢測」，盡快為市民免費接種疫苗，甚至向中央提請尋求內地的專家和醫療隊支援，參考內地的成功抗疫經驗，以新思維、新方式對抗疫情。

召集人陳志豪倡高官再次捐薪 推應急基金

青研香港召集人陳志豪表示，受到新冠肺炎疫情影響，不少市民正飽受失業之苦，但由於他們並非完全屬於「無產」人士，所以未必能申請綜援，卻會面對積蓄不斷被消耗，最終由「中產」變為「基層」的苦況。陳志豪建議特區政府在疫情仍未完全克服的時候，推出資產上限較「綜援」更加寬鬆的「應急基金」，為因失業或收入大減而出現生活困難的市民提供短期應急援助。「應急基金」的成立可參考「關愛基金」，既由特區政府撥出資源，亦可吸納來自社會各界的捐款。同時，疫情防控是特區政府的首要責任，但由於抗疫不力，社會各界正飽受疫情持續之苦，特區政府的民望和管治亦受到了影響。陳志豪表示特首及特區政府主要官員應效仿今年初的做法，再捐出至少一個月的薪酬至「應急基金」，展現與市民「共渡時艱」的問責和承擔精神，鞭策官員完善抗疫工作，挽救民望。

為接種疫苗市民提供保險

青研香港成員莊展銘表示，特區政府早前公布了採購疫苗計劃，預期市民可於明年上半年免費接種，但市民對新款疫苗似乎存在不少疑慮，未必願意盡快接種。為實現疫情「清零」的目標，政府必須提供更多的誘因，鼓勵多數市民接種。首先，政府可與保險業界商討，為疫苗接種者提供保險，在接種疫苗後的一段時間，若出現嚴重不良反應，市民可從保險公司處獲得一筆補償。同時，由於外國研製的疫苗在試驗和使用過程中出現了一些嚴重不良反應個案，安全性、有效性尚待驗證，令市民疑慮，反而不少市民表示更願意接種內地生產的疫苗。故此，特區政府應允許接種者選擇疫苗的種類。此外，我們亦建議特區政府與內地有關部門商討，爭取內地允許接種了疫苗、產生抗體的香港市民可以免隔離檢疫往返內地，或必須先接種疫苗才可申請旅遊氣泡。

強制戴口罩令覆蓋郊野公園

青研香港成員潘孝汶補充，除了疫苗外，政府更應果斷推出「全民強制檢測」計劃。政府既然認為九月份在未「封城」的情況下進行的「普及社區檢測計劃」對防疫工作有幫助，就不應以香港沒有「封城」的條件為由拒絕推行「全民強制檢測」。至於「全民強制檢測」所牽涉到的法律框架，林鄭月娥行政長官可藉著《緊急法》來處理，而人手配置方面，特區政府亦可再次提請中央派出檢測隊支援，在短時間內提升檢測能力。發現一個隱形患者就可能意味著截斷一條隱形傳播鏈，對阻止病毒進一步在社區傳播有重大意義。