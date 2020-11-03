民調逾八成市民擔心本港經濟衰退　青研香港憂打擊對港府評價

受持續政治事件及新冠肺炎疫情影響，香港經濟陷入衰退，失業率更升至2003年以來的高位。為了解市民對香港經濟前景及就業狀況意見，「青研香港」於10月24日至11月2日期間進行了民調。調查顯示，有61.5%的受訪者預期香港的經濟衰退會持續一年或以上，有62.1%的受訪者預期香港的失業情況需在一年甚至更長時間後才會改善。亦有超過八成的受訪者表示擔憂或十分擔憂對香港的經濟衰退及失業問題。 青研香港召集人陳志豪認為，數據顯示市民普遍對經濟前景感到悲觀，認為經濟衰退及高失業率仍會持續一段時間，對此感到憂慮。而政府早前已宣佈不會推出第三輪「保就業」計劃，預期將有更多僱主要求員工放無薪假、停薪留職，甚至裁員或結業，或會令失業率進一步上升，經濟仍未見底，或會進一步打擊特區政府民望。

「青研香港」調查顯示，有超過八成的受訪者表示擔憂或十分擔憂對香港的經濟衰退及失業問題。

青研香港以《港人對經濟及就業展望》（2020年第三季）為題，發佈了一份網絡問卷，最終收到841位市民回應。

55.7%受訪者 對港府應對經濟衰退沒有信心或非常沒有信心

問卷調查了受訪者對特區政府應對經濟衰退問題的信心，結果顯示有55.7%的受訪者表示沒有信心或非常沒有信心，僅不足四成受訪者表示有信心或非常有信心。值得注意的是，對特區政府信心不足的同時，有79%受訪者對中央政府能夠支持香港擺脫經濟衰退表示非常有信心或有信心。

青研香港成員周元谷認為，市民對特區政府信心不足，卻對中央政府支持香港擺脫經濟困境很有信心，可能反映了多數市民認同內地的防疫工作，並看到中國成為全球首先擺脫疫情困擾恢復經濟正增長的國家，期望中央像2003年一樣，積極能支持香港擺脫經濟衰退。

近七成受訪者指若經濟持續衰退 將打擊對港府評價

此外，有接近七成的受訪者表示，如香港經濟持續衰退，將會打擊或嚴重打擊其對特區政府的評價。但若香港經濟在明年初出現復甦，有72.3%的受訪者將會改善或大幅改善其對特區政府的評價。有77%的受訪者更認為刺激經濟和保就業是特區政府目前的首要工作。

青研香港成員潘孝汶認為，數據顯示市民普遍將能否應對經濟衰退視為評價特區政府的重要因素。在政治風波逐漸平息，疫情逐漸平穩後，市民最期望特區政府集中精神擺脫經濟衰退，並視為評價特區政府表現的最重要指標，如特區政府能夠成功帶領香港盡快出經濟困局，將能夠重拾市民對政府的信心，相反的話，政府肯定會進一步失去市民支持。

陳恒鑌：特首必須在《施政報告》加大力度刺激經濟和保就業

青研香港顧問、立法會議員陳恒鑌指，按季比較，本港第三季GDP較第二季上升3%，但按年比較仍然下跌3.4%。與此同時，本港失業率由去年底的3.3%升至今年第三季的6.4%，而就業不足率亦由1.2%升至3.8%，受疫情衝擊較大的零售、住宿及飲食業等消費及旅遊相關的行業，失業率更上升上到11.7%。

政府昨日公佈，本港9月零售銷售下跌12.9%，已經是連續第20個月下跌，顯示本港經濟已陷入水深火熱。陳恒鑌認為，特首林鄭月娥必須在新一份《施政報告》中加大力度刺激經濟和保就業，善用8,000億元財政儲備，例如推出失業援助金，盡快落實60歲或以上長者2元乘搭公共交通工具，並尋求中央支援，盡快與大灣區其他城市建立旅遊氣泡機制，協助港人港企融合大灣區發展，進一步恢復內地與香港的正常往來等。