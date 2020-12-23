傳人大常委出招　岑敖暉料過百區議員被DQ　張可森稱早有心理準備

消息指，人大常委會將整頓區議員宣誓問題，料不少現任區議員有機會被DQ，當中曾被指違反國家安全的區議員相信尤其高危，例如抗爭派區議員岑敖暉、張可森、前香港眾志南區區議員袁嘉蔚等人。 岑敖暉今早（23日）在電台節目指，有關情況是預料之內，估計北京希望藉以撲滅反對派在體制內的聲音，令安全系數提升到最高，認為或有過百區議員被褫奪資格，但強調認為區議員難以危害國家安全。張可森則表示區議員一直備受打壓，「早已無法發揮憲制上應有的功能」，強調自己對於DQ早有心理準備，不會動搖他們的決心。

岑敖暉認為區議員難以危害國家安全，針對區議員太「睇得起」他們。（資料圖片）

本身是荃灣區議員的岑敖暉表示，出現有關建議是預料之內，相信勢在必行。他分析指，估計北京希望撲滅反對派在體制內的聲音，令安全系數提升至最高，預料或有過百名區議員被褫奪資格。不過，岑認為區議員難以危害國家安全，針對區議員太「睇得起」他們。至於有指區議員的議席空缺或由委任人士補上，岑敖暉回應指，若由委任人士出任區議員，擔心他們會不再理會居民意見，因為他們並非居民所選出來。

張可森：區議員被打壓早失應有功能 對DQ已有心理準備

屯門區議員張可森在facebook引述自己回應傳媒指，認為區議員一直備受打壓，「早已無法發揮憲制上應有的功能」。他認為人大一旦DQ區議員，只是將打壓具體化，更赤裸地展現於人前，又指自己對於DQ早有心理準備，但不會動搖他們的決心。

袁嘉蔚亦在電台節目中形容政府一直搬「紅線」，預期自己難以做足4年區議員。她說，若突然被取消資格將對居民很大影響，正在跟進的個案會缺乏資源繼續處理，但她仍會繼續服務市民。她亦批評政府一直架空區議會，刻意製造民主派區議員工作不力的形象。