宣誓修例｜學者料政府明年初要求區議員宣誓　屆時DQ激進派議員

全體副局長及政治助理昨早（16日）在特首林鄭月娥的見證下，一同宣誓擁護《基本法》，效忠特區。政府早前表明在今年內提交草案，修訂《宣誓及聲明條例》等本地法例，完善宣誓安排及處理違誓後果，外界預料區議員包括在內。 有學者估計，北京明年初會要求所有區議員宣誓，同時DQ一批激進區議員，但相信港府DQ部分區議員後，其餘泛民區議員顧及經費和區議會的抗爭平台，不會總辭抗議。

有內地學者估計，當局明年初要求全體區議員宣誓。（資料圖片／李澤彤攝）

學者料訂下參政底線 對政府忠誠

曾於中國人民大學任教的香港天大研究院副院長伍俊飛接受《聯合早報》訪問時表示，預料當局明年初前會要求所有區議員宣誓，並取消一批激進區議員的資格，「從近來北京一系列對港動作來看，當局有意對香港參政人士訂下一些底線，包括對政府忠誠。如果你超出了這些底線和規矩，你就要走人。」

他相信，即使港府DQ一批區議員，考慮到經費來源以及區議會是泛民在體制之內少數可以發聲抗爭的平台，泛民區議員也不會全體總辭抗議。

民主派目前有380多名區議員，在17個區議會佔主導，被視為激進派的區議員約100人。

要求宣誓對現職公職員衝擊特別大

對於政府將要求現職公務員宣誓或簽署聲明，伍俊飛認為，香港有不少政務主任是民主派支持者，港府要求所有公職人員宣誓，對他們的衝擊特別大，往後或隨時因違反誓言而被辭退。

除政治委任官員外，公務員事務局於今年10月發出通告，要求所有在今年7月1日或之後加入特區政府的公務員宣誓或簽署聲明，作為聘用條件的一部分。公務員事務局會在短期內公布有關要求現職公務員簽署聲明的具體安排。常任秘書長和部門首長的宣誓儀式將於周五（18日）舉行。