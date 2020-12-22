政圈風聲｜區議員組議政平台　大除夕正式成立　初選勝出者可加入

由多名民主派區議員牽頭發起的「香港公民議政平台（下稱：議政平台）」再有新進展。據了解，議政平台籌委會經過召開五次會議後，決定於本月31日召開記者會，宣布正式成立平台，向全體區議員發出邀請信，邀請他們加入平台。 有籌委指出，平台以「1+5」的方式組成，包括一個全港平台及五個地區平台，希望在一月底能夠召開首次大會。據了解，籌委會已草擬議政平台的章則，當中初步就成員資格達成共識，除了區議員可加入外，其他獲民意授權的民意代表經平台同意後，亦可成為議政平台成員，包括民主派初選勝出者。

今年6月6日，十八區區議會聯席會議通過成立「香港公民議政平台」

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料至少一百名區議員加入

由屯門區議員李家偉、元朗區議員王百羽等區議員擔任籌委的公民議政平台，於本月31日正式成立，據了解，議政平台自今年6月起，籌委會已召開五次會議，商討議政平台的組成、章則及未來運作等事宜；籌委會約有二十人，當中包括兩名民主黨區議員、一名公民黨區議員。

有籌委解釋，議政平台以「1+5」的結構組成，在公民議政平台之下設五個地區平台，分別是港島區、九龍西、九龍東、新界東和新界西，予當區的區議員和民意代表加入。

另有籌委表示，籌委會已草擬議政平台的章則，不過有關章則仍在調整階段，未有最終定識，但就大方向已有共識，其中已初步就成員資格達成共識，除了區議員可加入外，其他獲民意授權的民意代表經平台同意後，亦可成為議政平台成員，包括民主派初選勝出者。

該名籌委解釋，由於議政平台是由獲民意授權的代表組成，故成員需要曾在區議會選舉、民主派初選等選舉贏出，才合符資格加入。有多於一名民主派區議員估計，議政平台至少有一百名民主派區議員加入。

有籌委希望，首次平台大會能夠於一月底舉行，同時希望像區議會大會一樣，約兩個月左右召開一次地區平台大會，跟進所屬地區的重點議題。

李軒朗（資料圖片／歐嘉樂攝）

籌委之一、九龍城區議員李軒朗昨天撰文，指隨著15名泛民前立法會議員，集體總辭抗議人大DQ決定，未來在立法機關內的民主聲音將大受削弱，甚至或會因大規模DQ，令民主派聲在立法機關內完全缺席；李軒朗續指，民選區議會面臨嚴峻打壓，議政平台是一個容許民意代表辯論社會大事、讓民主聲音得以彰顯的新領域。

他指出，按照目前計劃，公民議政平台將採用正式的議事規則和程序準則，並設立一個全港平台及五個地區平台兩層架構，讓議政平台透過民主程序代表全港和各區的民眾，又指即使平台缺乏法定權限和職能，亦無損它的認受性和代表性；又認為即使區議員他朝被禠奪議席，區議員民意授權、乃至身為市民代表的身分，亦不會隨體制內席位的禠奪而消散，並且可以繼續在議政平台內為民主發聲。