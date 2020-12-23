曾俊華寄語港人堅持信念　回顧今年初嘗Rap歌：樂壇欠我一個交代

前財政司司長曾俊華淡出政治舞台後，在不同方面都有新嘗試，保險界、電台DJ、甚至電視台節目都有他的身影。歲末將至，曾俊華就在Facebook撰文回顧過去一年9件的日常小趣事，形容2020年紛擾多事，但自己無論遇上順景或是逆境，一直堅持滿懷希望、樂觀面對的信念。 曾俊華提到，自己於4月與中二學生、YouTuber「雞丁」推出的饒舌歌曲《好想返學》，是自己第一次挑戰Rap，更講笑話「樂壇欠我一個交代」。他又寄語，適逢疫情生活和工作停擺，反倒是改變的契機，自保時代下任何經歷的小事，也有機會成就未來，就像第一次約會，難免會感到緊張或氣餒，但也總會期待萬變的明天。

+ 3 + 3 + 3

作為保險公司顧問的曾俊華在文中表示，留家抗疫的日子參與超過200場視像會議，自己則經常使用晴朗的香港作虛擬背景，提醒大家香港是漂亮的家。他又指，從工作上了解到所謂的「資深」，其實是指與年紀最輕的同事相差半個世紀。面對疫情，曾俊華亦與公司團隊親手製作超過3萬支酒精搓手液，送予有需要人士。

重新返回職場，曾俊華十分緊貼打工仔的想法。近日有YouTube頻道就著網民不滿觀塘上下班經常塞車的苦況，將Dear Jane的《哪裡只得我共你》改編為《哪裡只塞駿業里》，成為一時熱話。原來曾俊華都有留意，自言因工作關係，今年出入最多的地方就是觀塘駿業里， 所以頗理解網上打工仔的心聲。

今年亦可在電視看到曾俊華的身影，他憶述自己與組合ERROR合唱《浪子心聲》，更第一次拍攝廣告，第一次獲業界獎項正名為 「KOL」， 更在電台節目播放《First Date》而認識到RubberBand，以歌會友。曾俊華於文末祝願大家明年要繼續堅持自己的信念，依然勇敢地朝著自己的目標進發。