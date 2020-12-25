區會一年專訪〡陳梓維冀做「鄺神2.0」：若被DQ平民身份服務社區

今屆區議會上仼快一周年，民主派去年乘著反修例的政治大浪報捷，橫掃十七區，亦催生不少話題性人物。去年憑著手寫政綱，在佐敦南擊敗民建聯明日之星葉傲冬的陳梓維，就是其中一個。 到底，這位從政初哥如何評價自己過去一年表現？陳梓維接受《香港01》訪問時笑言剛剛合格：「如果中學嚟講就係60分嘅，又唔算最好唔算最差。」被問到有何改善地方，陳梓維思索一會說「可能要背多啲書」，「無論區議會又好，甚至見官員都要熟例，唔能夠個官駁完你一句，你駁唔到佢十句。」 新丁上任，疫情來襲、區會與民政處關係劍拔弩張。政圈更盛傳北京將出招DQ大批區議員。陳梓維直指「煮到埋嚟咪食，根本上無得避」，唯有做好本份。

如何評價這一年的工作表現？陳梓維笑言：「剛剛合格。」 （盧翊銘攝）

黑運動外套、白波鞋形象不變 唯一改變身形略胖

黑色運動外套、歷經滄桑的白波鞋。相距一年，陳梓維的形象一如以往，唯一改變或許是略胖的身形，「我都唔知點解我會肥，做議員嘅其實食無定時，甚至三餐當一餐，尤其係新一代議員無咩時間做運動，同埋我知道能力不足，所以需要加倍努力。」

初來甫到，陳梓維靠網絡聯繫街坊，「我想分享第一次派口罩嘅經驗，就喺『Connent』（連繫）佢哋仔女，通知阿爸阿媽拎口罩」。他稱透過網上力量，不足兩天整個佐敦區都知道其辦事處位置。選區以唐樓為主，陳梓維指日常主要跟進區內滲水問題，「都幾得意嘅，有case起初求助天花漏水嘅問題，後面輾轉處理咗好多大大小小嘅問題，細至申請某機構嘅會員，大至協助申請回鄉證等都有試過」。

陳梓維去年區議會選舉憑著手寫政綱，在佐敦南擊敗民建聯明日之星葉傲冬。（盧翊銘攝）

受疫情挑戰 四大政綱僅交通配套有進展 其他三項苦無寸進

「好多人覺得我好勤力，但喺我唔覺得自己好勤力。」雖獲街坊讚賞，但陳梓維自言應加倍努力，「所以我期望可以做到鄺神（鄺俊宇）2.0，一年處理到3000個案，不過今年當然未達標，（今年做到幾多個案？）一千都未夠，得三位數字。」

「跟進地區配套」、「關顧弱勢社群」、「改善交通配套」、「提高議政水準」，陳梓維去年憑著這四大政綱，成功擊敗盤踞該區多年的民建聯葉傲冬。事過一年，四大政綱那項做到？陳梓維稱只有交通配套有所改善，其他都苦無寸進。他直言，一上任已面對疫情挑戰，原定舉辦的活動不少都未能如期進行。陳梓維提及，民主派今年想舉辦團購等活動，惟遭民政處質疑不符合地區用途需寫信解釋。他亦批評民政處經常指討論事項不符合《區議會條例》第61條離席，「唔係我哋唔想做，而係我哋受制於政府，政府不派人去做，唔派人去出席，我地好難直接反映。」

陳梓維期望可以做到鄺神（鄺俊宇）2.0，一年處理到3000個案。 （盧翊銘攝）

現聘2全職2兼職議助 冀街坊一同出來發聲

「高鐵站嗰度，封信已經整好咗，嘉朗（陳嘉朗）提我哋聽日要帶封信」。新手上任，油尖旺區會同事都對他照顧有加，這一年不時向他提點和協助。陳梓維稱，油尖旺區大家都有分工，各自跟進自己擅長的範疇，如尖沙咀西陳嘉朗負責交通運輸和少數族裔議題、佐敦西朱慧芳負責精神科議題等。那麼他自己呢？「哈哈，我被人定義係電梯同升降機（議題），但我只係個學徒嚟，只有半桶水。」他最希望的其實是跟進青少年和兒童成長權利。

除了與同事之間的關係，他的議助亦備受外界關注。會考零分的他，曾在傳媒訪問稱不希望聘請學歷比他高的人，此話隨即惹來極大迴響。談起此事，陳梓維稱要解釋清楚，「我嘅標準好簡單，有心做，能夠同外國人甚至少數族裔溝通」，其他方面都不會介意。他現時聘請兩名全職和兩名兼職，其中一名是擁有多年議助經驗的民主派人士，主要以顧問形式為他提供意見。

在排檔工作42年的何太，對陳梓維這一年的表現讚口不絕。（盧翊銘攝）

「我願意不懼強權做一個代議士，但都希望街坊能夠主動參政論政」，陳梓維總結一年區內事務時稱，希望街坊提出問題時，能一起組織和思考如何改善社區。他認為群眾壓力非常重要，「單靠我一把聲音未必撼動到政府，但如果當所有居民都出嚟發聲既時候，我諗政府無得唔聽囉，雖則政府一百萬人、二百萬人都唔聽。」他強調重大議題又好，甚至是區內小事都好，都希望街坊能夠主動發聲。

會否擔心被DQ？陳：煮到埋嚟咪食

政圈盛傳政府將整頓區議會，預料有多名區議員或被DQ。在DQ陰霾下，陳梓維直言「煮到埋嚟咪食，你根本上無得避，都唔擔心得去邊」。他認為政府要DQ一定有方法，在被DQ前唯有盡力做好自己本份。「分分鐘成個區議會都被閹左，區議會純粹係地區諮詢架構，都盛傳會削減區議會撥款權，如果削減埋之後，配合（政府）DQ就成個議會都連根剷起。」

若被DQ有何打算？「無㗎，到時轉另一個身份，用一個平民既身份去服務地區，無辦法㗎。」