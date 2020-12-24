BNO・最新︱容許太空人計劃　一家人可不同時間赴英　惟須再申請

英國政府較早前擴大英國國民（海外）護照（BNO）持有人權利，讓BNO港人可於2021年1月31日起與家人申請特別簽證赴英國居留。方案俗稱「5+1」，持BNO港人及受養人可申請特別簽證留英5年後，申請居留權，再居住1年便可取得永居資格。 英國內政部昨日（12月23日）更新申請細節，容許簽證申請人及其家庭成員於不同時間赴英（即俗稱「太空人計劃」），但較遲赴英者須另外申請居留許可，以滿足住滿5年的要求。

▼點圖了解更多有關BNO新擴權計劃的資訊▼

+ 5 + 5 + 5

BNO主申請人需先申請



根據英國政府網站，申請人於2021年1月31日起可以申請該特別簽證赴英國居留。如果以家庭單位申請，所有打算赴英的家庭成員必須一起申請，持BNO的主要申請人則需要率先申請，然後取得一個「參考號碼」。

至於其他擬赴英的家庭成員，日後申請時就需要在申請中提出這個「參考號碼」。內政部特別提醒，如果家庭成員一開始不與主要申請人一起申請，他們日後也不能加入是項申請。18歲以下兒童需要與父母一起申請，但會有例外情況，英國政府暫未公布相關細節。

網站又提到，申請人和其家庭成員可以在不同時間赴英，但如這樣做，一家人不能在同一時間取得取得居留資格。先赴英者可以先獲居英權，後來加入者日後赴英時，需要再作進一步申請，以符合留英5年才可申請定居的要求。