黎智英保釋｜梁振英指黎反華價值高、財力雄厚：具潛逃動機和能力

壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反《港區國安法》、欺詐等罪名，在兩案中均被拒保釋。黎智英前日（23日）就兩案一同到高等法院申請保釋，最終獲批以每案500萬元保釋，並施加不准離開住所、發佈貼文等條件，惟律政司昨天（24日）提出上訴，要求處理上訴許可期間，要求把黎智英收柙，並要求終院緊急處理。消息指，終院排期下周二處理。 全國政協副主席、前特首梁振英兩日內第二度追擊，他今日（25日）在Facebook發表帖文指，黎智英應否獲准保釋，關鍵在於判斷他會否潛逃。梁振英稱，黎智英和他的追隨者，對香港的司法公正沒有信心，更是害怕被送往中國內地審訊；他在美國和台灣亦有強大的政治聯繫和極高的反華價值，加上本人財力雄厚，這些都是不爭的事實及黎智英潛逃的動機和能力。

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何君堯：案件可移送內地審訊

對於黎智英的保釋條件是否足以防止他潛逃，黎智英引用黎巴嫩裔汽車業大亨卡洛斯・戈恩（Carlos Ghosn）的例子，指對方同樣能在嚴格的保釋條件下逃離日本。

戈恩於2018年年底出任日產汽車總裁，曾因涉嫌瞞報巨額個人收入及挪用公司資金等三度被捕；至2019年4月再因涉嫌贖職罪被捕，東京法院批出的保釋條件十分嚴格，包括約3500萬港元的保釋金、限制居住、禁止出境、護照交由律師保管、旅行超過3天必須獲法院許可、住所玄關必須設置監視錄影機、定期將錄製影像提供法院、只能使用律師提供不能上網的一部手機，通話紀錄必須提交法院，及禁止與妻子接觸等。惟戈恩仍於12月透過大型音響設備箱被裝上私人飛機，並發表聲明承認已身處黎巴嫩，表示不會再受制於不公的日本司法，「我沒有逃避司法制裁，只是躱避不公和政治迫害」。

梁振英又引述戈恩接受路透社訪問，稱潛逃是由一小組人在短時間內迅速制定和執行計劃，並形容「價錢合理」。

建制派立法會議員何君堯亦在Facebook撰文，指出《港區國安法》已列明對於嚴重個案，中央保留管轄權，案件可移送內地審訊。