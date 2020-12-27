新冠肺炎│外防措施被質疑有政治考慮　梁家騮：清零目標不現實

第四波新冠肺炎疫情仍未回落，近期英國、南非等地出現新變種，傳播力進一步提高，港府及不少國家已宣布禁止英國航班抵港。醫管局員工陣線副主席羅卓堯質疑，政府在數輪疫情爆發之間有否檢視外防輸入問題，指不少醫護人員感到失望，認為政府沒有汲取教訓，「我哋繼續頂，你就在後面放火」。他質疑，政府今次應付英國的病毒變種反應快，疫情初期對內地措施則緩慢，當中是否有政治考慮。

社會不少聲音批評政府防疫不力，認為推出眾多防疫措施仍無阻疫情上升。醫學會傳染病聯席主席曾祈殷認為，政府以往沒有社區清零目標，埋下了第三波、第四波疫情出現的伏線，形容當局近日表示有此目標，「遲到好過無到」。沙士時曾任公共醫療醫生協會會長的醫學界前立法會議員梁家騮反認為，現時定下的清零目標並不現實，因為全球已出現大量感染，亦有大量無症狀感染者會傳播病毒，且未清楚疫苗的作用，清零將會是「losing battle」。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯質疑，政府在數輪疫情爆發之間有否檢視外防輸入問題，指不少醫護人員感到失望。（「城市論壇 香港電台」fb直播截圖）

曾祈殷在香港電台節目「城市論壇」中表示，英國在11月中發現傳染突然上升，認為英國政府反應算快。他指，相信英國及南非的變種對本港絕對有影響，有需要盡快做好病毒基因排序，以決定是否需要對其他國家實施禁飛抵港。他亦強調，防疫工作有部分並非市民可以處理，例如外防輸入。他續指，港府在疫情早期信奉家居檢疫，但國內、澳門早已執行定點酒店檢疫措施。

曾任食衞局政治助理的前立法會議員陳凱欣指，市民期望防疫工作「快、狠、準」，但政府到本月24日才引入快速測試、之前亦一直沒有執行早獲建議的指定酒店檢疫。她認為政府面對的問題是「火頭」太多，故現時也要跨局處理，強調防疫一定要有前瞻性，加快程序。

曾任食衞局政治助理的前立法會議員陳凱欣指，市民期望防疫工作「快、狠、準」，但政府到本月24日才引入快速測試、之前亦一直沒有執行早獲建議的指定酒店檢疫。（「城市論壇 香港電台」fb直播截圖）

醫院人手資源不足 羅卓堯倡大型醫院增監察病房

羅卓堯指政府的抗疫動作要夠快，因為現時醫院需要進入深切治療部的人數增加，包括年青人數目，前線醫護在人手、器材的壓力隨之上升。他提到，現時政策會讓確診後首次檢測陰性的病人轉到監察病房，但目前監察病房不足，認為每間大型醫院的監察病房、負責的人手都要增加，因為不少到醫院的病人本身都身體較虛弱，染疫風險高。

梁家騮認為，現時醫院內爆發，主要因為有假陰性存在，建議用「普遍預防措施」應對，即將所有病人視為感染者，採取最嚴格的防疫措施。他舉例指，疫情初期大家防疫措施看得很重，但現在社會對死亡率看法放鬆了，認為防疫問題在於心態，而非物資不足。

曾祈殷認為港府有需要盡快做好病毒基因排序，以決定是否需要對其他國家實施禁飛抵港。（「城市論壇 香港電台」fb直播截圖）

另外，港大傳染病專家袁國勇早前就聯合醫院爆疫指，暫不清楚醫護人員如何受感染，但由於找不到環境病毒，估計經空氣傳播受感染。曾祈殷分析指，相信袁的說法或是因為當時同一時間、同一病房內出現不少病人，但他認為未必屬空氣傳染，亦有機會是接觸性傳播。

梁家騮認為，現時定下的清零目標並不現實，因為全世界出現大量感染，亦有大量無症狀感染者會傳播病毒，且未清楚疫苗的作用，（「城市論壇 香港電台」fb直播截圖）

不同檢測方式通知不同致資訊混亂 梁家騮：社交距離措施無科學證據

有住宅大廈需強制檢測，陳凱欣指，政府的資訊提供等出現問題，提到政府過去對深喉唾液檢測陰性無通知、時間長，反之鼻咽拭子的會在日內收到回覆，認為造成資訊混亂。

被問到是否需要進一步收緊限聚令，梁家騮反駁指，見不到成效，認為有關措施根本不是根據科學證據，難言「張弛有度」。曾祈殷相信，社交距離措施相信是政府的最後一道板斧，但他認為此舉是為了回應中央方面的壓力，指措施現時已收緊至不能再收緊，再進一步只能禁足。