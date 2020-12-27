蕭若元台高鐵除罩拍片捱轟　今誠懇致歉：做咗一個好壞嘅示範作用

備受「黃營」網民歡迎、人稱「蕭生」的蕭若元雖已移居台灣，但仍經常在Youtube頻道拍片，評論本港時政。有台灣媒體收到讀者投訴，指蕭若元乘搭台灣高鐵期間，除下口罩拍攝短片，短片長達18分鐘。 蕭若元今天（27日）在Youtube上載短片，他在片中就事件誠懇道歉，指當時有高鐵職員提醒他需配戴口罩，於是他馬上戴回口罩。他坦言：「無論如何咁做（除罩）都係唔岩，做咗一個好壞嘅示範作用」，笑言自己「為老不尊」，呼籲年輕人不要學習。 熱血公民立法會議員鄭松泰今天在facebook轉截有關報道，直言：「排港潮就是這樣煉成的。」

兩短片已轉為私人影片



台媒報道指，蕭若元前日（25日）在Youtube發布兩條影片，指蕭在高鐵車廂內拍攝期間沒有戴上口罩，歷時長達18分鐘。有讀者向台灣傳媒投訴，斥有關行為明確違反乘搭高鐵須全程配戴口罩的規定。報道又指，台鐵在巡視車廂時發現有旅客未有戴口罩，已當場勸導旅客戴上口罩，並要求對方降低音量，避免影響他人，該「名嘴」也當下配合改正。記者翻查謎米的Youtube頻道，發現兩段短片已轉為私人影片。



鄭松泰在社交網站就事件有感而發，直言：「排港潮就是這樣煉成的。」他建議移居海外的港人虛心學習、融入當地社會，並盡量認識當地朋友，又說「更直白地說，遠離黃絲」。

蕭若元今年二月與妻子移居台灣，他仍不時就香港、國際時政發表意見，由於不時對個別事件作出推測，但經常與事件的後續發展相反，被網民戲稱為「燈神」。

蕭若元認錯：呢啲唔係excuse

蕭若元今天就事件道歉，指自己當時擔心在聖誕節正日沒有足夠影片上載，於是趁飲食前後的時間，補拍兩段短片，又指坐在他旁邊的只是其太太和其他網友，不過他承認：「呢啲唔係excuse（籍口）」。

蘋續指，當時有高鐵職員提醒他需配戴口罩，於是他馬上戴回口罩，又坦言：「無論如何咁做都係唔岩，做咗一個好壞嘅示範作用」，笑言自己「為老不尊」，呼籲年輕人不要學習。