新冠肺炎｜回港易實施一個月　林鄭讚運作暢順：二萬人免檢疫返港

行政長官林鄭月娥今日（28日）到訪深圳灣管制站和港珠澳大橋管制站，視察豁免香港居民從廣東省或澳門回港檢疫安排的「回港易」計劃實施情況。林鄭月娥稱，欣悉「回港易」計劃運作暢順，指實施至今約一個月，已有接近20 000名香港居民從廣東省或澳門透過計劃回港而獲豁免強制檢疫安排。

行政長官林鄭月娥今日（十二月二十七日）到訪深圳灣管制站和港珠澳大橋管制站，視察豁免香港居民從廣東省或澳門回港檢疫安排的「回港易」計劃實施情況。圖示林鄭月娥（左三）在深圳灣管制站與一對透過「回港易」計劃返港的父子交談。旁為保安局局長李家超（左二）和政制及內地事務局局長曾國衞（左一）。

林鄭取道屯赤隧道：新界西北到北大嶼山只需約半小時

林鄭月娥今天在保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、海關關長鄧以海、入境事務處處長區嘉宏和粵港澳大灣區發展專員袁民忠陪同下，到訪深圳灣管制站和港珠澳大橋管制站，聽取相關部門同事匯報「回港易」計劃自上月二十三日實施以來的運作情況，和實地觀察市民透過有關計劃入境的流程。

林鄭月娥稱，欣悉「回港易」計劃運作暢順，實施至今約一個月，已有接近20 000名香港居民從廣東省或澳門透過計劃回港而獲豁免強制檢疫安排。林鄭月娥在深圳灣管制站與一對入境的父子交談，得知他們在九月到內地後今日透過「回港易」計劃返港，認為計劃十分切合他們的需要，亦對安排感到滿意。

林鄭月娥相信「回港易」計劃推出一個月，市民已通過不同渠道掌握有關計劃內容和電子申請程序，入境時流程大致順暢。她感謝管制站內各部門的同事在長達一年的抗疫工作中堅守崗位，同心協力，妥善執行口岸的防疫措施，保障市民的健康。

林鄭月娥一行從深圳灣管制站轉往港珠澳大橋管制站時，取道今日通車的屯門至赤鱲角北面連接路，從新界西北到北大嶼山的車程只需約半小時。

回港易上月實施，使用「回港易」計劃的市民須經網上預約系統預約回港日期和取得有關口岸的使用名額，並在出發回港前24小時內，將有效的新冠肺炎陰性檢測結果，透過「粵康碼」或「澳康碼」傳送到衞生署電子健康申報系統，以取得綠色二維碼，入境香港後便可獲豁免強制檢疫；其他顏色的二維碼（例如粉紅色），則代表未能符合所有指明條件，回港可能須接受14天強制檢疫。如有長者不熟識系統，亦可將二維碼儲存在同行親友的手機中。