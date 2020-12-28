民建聯調查：七成人指國安法落實後恢復秩序　促落實一警一攝錄機

今年社會因疫情大受影響，不少網上騙案乘勢而起。民建聯今天（28日）公布「2020年社會治安民意調查」。民建聯立法會議員陳克勤指，約一千名受訪者中，六成五人誌為今年犯罪情況嚴重，近六成四人擔心在公眾場所發表個人意見會受到暴力對待，有逾七成受訪者認為國安法落實後，本港暴力事件大幅減少，社會恢復秩序。 曾任輔警總督察的胡健民表示，本港目前需要不少警務人手，認為應維持現時從其他紀律部隊抽調特務警察的安排，重新檢討輔警現時主要巡邏、重點地方保護的方針，盡快落實「一警一攝錄機」的安排。他強調，維護治安不只靠警察，每個市民見到罪案應報警。

陳克勤指，今年劫案大增，近日又有不少鄉郊爆竊案，他認為與警方花多了人力物力處理與遊行示威有關。（周禮希攝）

民建聯在11月27日至12月8日期間以電話隨機抽樣訪問1045人。陳克勤提到，受訪者雖認為犯罪情況嚴重，惟受訪者中擔心個人的生命或財產安全事件發生者，只佔37.7%，反之今年擔心發表因政見被私了者，共佔63.9%。調查當中，逾七成受訪者認為國安法落實後，社會恢復秩序，逾七成受訪者認同要加強守法意識，六成四人認為明年本港治安會更好。

陳克勤指，今年劫案大增，近日又有不少鄉郊爆竊案，他認為與警方花多了人力、物力處理與遊行示威。陳克勤又指，因疫情肆虐，網上購物騙案亦由去年上半年的1084宗，增至今年上半年4046宗，增加了2.7倍，同時年青人毒品案、「祼聊」網上騙案亦增加。

前輔警促落實一警一攝影機

曾任輔警總督察的胡健民表示，本港的情況需要不少警務人手，認為應維持現時從其他紀律部隊抽調特務警察的安排，重新檢討輔警現時主要巡邏、重點地方保護的方針，盡快落實「一警一攝錄機」的安排。

立法會議員周浩鼎指，國安法絕對令社會恢復秩序，但提到不少司法機構處理涉反修例的案件，也被批評判刑過輕，有疑犯獲准保釋後棄保潛逃，他再次提出設立量刑委員會，提升司法透明度，挽回市民對法治的信心。周浩鼎相信，市民認為國安法教育未必足夠，因早前在中大畢業禮出現非法遊行、展示港獨旗幟等的情況。

（周禮希攝）

黎智英獲保釋 周浩鼎指國安法保釋條件門檻較高

涉違國安法的壹傳媒創辦人黎智英近日獲准保釋，保釋條件包括不准離家、沒收護照，不准在網上發帖、不准接受訪問。周浩鼎指，雖然法庭的條件表面看似苛刻，但認為黎智英有機會利用他人再犯的行為，質疑法庭會否低估他可持續干犯同類罪行的可能性。他補充指，國安法的保釋安排與香港刑事法例有分別，國安法的門檻更高，只要有理由相信疑犯會再犯就不應予保釋，故對法庭批准黎保釋的決定感到奇怪。

陳克勤指，他與很多市民也對保釋決定感到嘩然，認為漠視了黎智英再犯、潛逃，以至利用他人再犯同類罪行的機會和風險，認為法庭應提升保釋門檻。他又不點名提到民主黨前立法會議員林卓廷在網上為黎智英說項。