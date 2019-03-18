【晨運樂園】主教山有望正式開放　街坊促加照明系統　唔使再偷摸

石硤尾巴域街山上的配水庫，街坊均會稱為主教山，該處早已荒廢多年。但自2008年開始，有有心人士開始在該處自發搭建健身設施，自此這個民間自發的「公共空間」，成為深受街坊喜愛的「晨運樂園」。不少街坊天還未亮就會上山，來到主教山上做運動。但有地區人士指，上山沿途樹木林蔭，日出和黃昏時間都異常昏暗，而水務署正考慮交回管理權，該處日後或有機會正式開放予大眾使用，因此建議在相關路段加設照明系統，讓一眾街坊都可「行得安心」。

主教山山頂的晨運設施，在08年時由一名沙士康復者一手一腳搭建，他每天背負沙包和機械組件上山，建設「土炮」設施之餘，同時強身健體，結果吸引了一班街坊前來。不過，設施所在的位置其實是由水務署管轄的配水庫，本來由鐵絲網圍封起來，後來才有人剪掉鐵閘鎖頭進入。過去這裏曾被揭發，有年輕男女闖入後舉行迷幻派對，其後不同政府部門亦開始加強巡查，驅趕上來使用的街坊。而在2017年地政署的清場行動中，一班街坊曾一同到山上表達不願清拆的訴求。

「晨運樂園」的問題一直懸而未決。但據深水埗社區幹事陳龍傑指，月前水務署提交文件，指主教山上荒廢了的蓄水缸有安全隱憂，將會清拆並進行回填工程，其後亦有可能將該處管理權交出，而地區意見普遍希望可正式開放主教山。他表示，過往已收到不少街坊反映，指由大坑東遊樂場方向上山時，路途中因被樹木遮蓋而甚為幽暗，亦有人曾看見一些可疑人士在山腳聚集，他們擔心該處會被不法之徒「睇中」，成為罪惡溫床。

社區幹事陳龍傑表示，希望有關部門能在梯間安裝照明系統，方便市民前往主教山。（陳龍傑提供圖片）

入夜後沿路一片漆黑。（呂諾君攝）

「條路好多樹，日頭環境係好靚，但到咗黃昏或者日出前，嗰度都比較黑，如果係加幾盞路燈，街坊行都行得安心啲。」陳龍傑說。香港01記者今日傍晚到現場了解，並由大坑東遊樂場後的梯級拾級而上，現場所見雖然旁邊建築物有燈光，勉強可以見到上山路線，但上至中段樹蔭密集，而且部分梯級窄長，容易踏錯。



陳龍傑表示，其實上山路程並不長，只需約10多分鐘，即使整條路都加設路燈，工程仍是相對簡單。他曾就此事向不同部門查詢，近日這個議亦有在區議會中討論，以他所知，出席者和民政署方面反應大致正面。陳希望相關工程得以盡快通過和開始，亦希望主教山的設施日後得以完善。