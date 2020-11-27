史立德接任廠商會會長 工展會下月如期舉行 史：有危必有機

廠商會今（27日）舉行第42屆會長換屆選舉，現任第一副會長史立德在無競爭下，全票當選新任會長，接替現任會長吳宏斌，明年1月1日正式上任。 在第四波新冠肺炎疫情下，廠商會一年一度「重頭戲」工展會將如期於下月12日至2021年1月4日舉行。吳宏斌表示，商務及經濟發展局非常支持今次工展會，相信會方有能力處理展覽安排，並會加大力度做好防疫措施，估計最終入場人數不會太差。 史立德說，作為生意人，一直抱持「有危必有機」信念，他相信室外場地風險較室內為低，強調會盡力做好所有防疫措施。

現任第一副會長史立德（圖左）在無競爭下，全票當選新任會長，接替現任會長吳宏斌，明年1月1日正式上任。（彭焯煒攝）

工展會料禁職員場內飲食 設快速病毒測試區

廠商會早前表示，今年展期將為24日，較去年的22日長，但因應疫情會取消熟食區，並禁止即場試食，場內所有人都要戴口罩。

廠商會第二副會長兼廠商會展覽服務有限公司主席徐晉暉表示，正計劃禁止職員在場內飲食，並設快速病毒測試場地，每7日一次為職員進行檢測確保安全。他又指，若屆時疫情惡化並有展商退租，計劃向展商退回八成租金以作保障，但目前未有最終定案。

史立德望盡快達至個案「清零」

談及疫情問題，史立德希望能盡快做到個案「清零」，吳宏斌表示，一直希望政府能盡快推出健康碼，他認同現時難以實施全民強制檢測，因香港是外向型經濟，難「封城」抗疫。

政府第二輪保就業計劃將於月底結束，吳宏斌認為政府應繼續針對性幫助有需要企業，例如施政報告中提出撥款6億元資助正處於水深火熱境地的旅遊業。

將於明年1月1日正式上任會長的史立德表示，對於接任會長感到既歡喜且緊張，認為本屆會董會有較多新會董，相信可帶來新氣象。他又期望可為工商界出謀獻策，用好粵港澳大灣區及一帶一路機遇，並計劃來屆多出訪一帶一路國家考察。

吳宏斌亦說，今屆會長交棒順利，而史立德全票當選已顯示其能力很高，他期望新一屆會董會能把握施政報告商機，「縱使路難走，但也有信心」。