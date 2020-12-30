離開議會重拾寫作夢　鄺俊宇推科幻愛情小說：堅持不放棄等待破曉

民主派立法會議員離開議會後，有人返回社區、有人開餐廳，換身份繼續服務市民。有「鄺神」之稱的民主黨鄺俊宇除了開闢Youtube戰線續發聲外，亦重拾寫作。鄺俊宇接受訪問時表示，將推出一本名叫「破曉前」的科幻愛情小說，「破曉之時，見證晨曦」。他形容情節緊張刺激，講述香港有地方發生地震，一個藍色陰霾包圍數萬人居住的地方，主角經調查後發現事情非人類所為，「裏面有緊張、令人氣餒、令人振奮，最後重拾希望的過程。」 這本書籌備七年終於面世，鄺俊宇稱自己花長時間搜集大量資料，包括鮮為人知的英軍歷史以及書中「大戰」的地方忠靈塔等。鄺俊宇稱2013年開始動筆撰寫故事，中間發生不少事件，「夾雜參與去年一場患難嘅感受，都可以在字內行間反映出來。」他希望讀者看完這本書後，對未來有希望，「只要堅持不放棄，一定能夠等到破曉。」

鄺俊宇稱，這本書是出版書籍以來最用心準備的一本，冀可帶出堅毅不屈的信念。（羅家晴攝）

小說原訂今年年中出版，但鄺俊宇認為現時推出時機更適合，他強調這本書是出版書籍以來最用心準備的一本，冀可帶出堅毅不屈的信念。在《港區國安法》實施後，會否擔心寫非政治書籍都受打壓？鄺俊宇稱這本是科幻愛情小說故不太擔心，但他認為用創作發聲是非常重要，不少香港人仍堅持創作，若因此受影響是一大損失。

那麼書中男主角是否他本人？鄺俊宇笑言主角是幻想出來，「如有雷動實屬巧合」。他稱現時小說仍未推出，但在網上反應不俗，不少長輩在Youtube表示有興趣。鄺俊宇指，小說會在本星期於各大書店發售，但由於受疫情影響，無法舉行簽書會，若讀者想簽名可能要多等一會。

鄺俊宇早前在Youtube發起28天「一日一片」行動，短短一個月已增加3萬人訂閱。（鄺俊宇youtube）

Youtube最有效接觸市民 冀藉此凝聚民心

除了忙於寫作，鄺俊宇亦努力開闢Youtube戰線，他早前發起28天「一日一片」行動，短短一個月已增加3萬人訂閱。鄺稱希望藉此繼續監察政府、倡議民生議題，並可政策倡議化成行動。鄺俊宇認為，離開議事堂後，Youtube是最有效接觸市民的方法，強調這數個月雖不能與高官周旋，但可藉此凝聚民心。

對於有傳政府有意取消5個超級區議會議席及DQ部分區議員，2016年以超區票王姿能晉身立法會的鄺俊宇直言，未知下年是否仍有選舉，一切言之尚早。他強調應做好眼前的事，事件一日未發生都要堅守崗位，「作最好嘅準備，最壞嘅打算。」