鄺俊宇回原點再啟航　開闢Youtube戰線：有人嘅地方就有議事堂

「個案求助先喺最有溫度，幫一個人嘅時候先知道政策邊度出事。」人大月初就立法會議員資格作出決定，政府隨著DQ四名立法會議員，觸發民主派總辭，對鄺俊宇而言，總辭並非「句號」，「有人嘅地方就會有議事堂，我哋暫時唔能夠喺議會同高官角力，我哋就將個議事堂搬去網絡。」 鄺俊宇兩星期前發起行動，在Youtube連續拍片28天評論時政，將他一直推動的社福、動物福利政策，直接搬到與人民互動的Youtube平台，開闢另一條新戰線。 「我覺得每一個結束都喺另一個開始」，卸下立法會議員身份，身兼元朗區議員的鄺俊宇決定重回從政起點朗屏邨。訪問期間，他提及日劇《Change》的劇情，劇中木村拓哉擔任首相，他在最後一集回應民意，宣布解散國會，木村回返從政的起點再參選，回到自小長大的地方「嗌咪」；這個主角或許就是現在的鄺俊宇，鄺以積極樂觀面對總辭一事，希望能重新凝聚民心，「感恩嘅地方係你雖然無咗議席，但身邊有香港人呀嘛，林鄭身邊就無（香港人）。」

鄺俊宇以積極樂觀面對總辭一事，希望能重新凝聚民心，「感恩嘅地方係你雖然無咗議席，但身邊有香港人呀嘛，林鄭身邊就無（香港人）。」（歐嘉樂攝）

「以前我細個覺得議員喺一個無溫度嘅人，議員係硬綁綁，掛條橫額喺街度會畀人插眼、畫鬚。」13年前，鄺俊宇踩上從政之路，以24歲之齡當選區議員，經歷南生圍大火事件、爭取《動物福利法》、反修例運動，讓他感覺議員可以與人民零距離。



多年來，他接過無數大大小小的個案，鄺俊宇秉持這個理念，獲得市民信任、支持，2016年立法會選舉，他更以「超區」票王姿態晉身立法會，利用立法會平台續發聲。短短四年任期，他慶幸部分議題能夠有所推進。

鄺俊宇對市民給他的信件和禮物珍而重之。（歐嘉樂攝）

「我覺得廢嘅唔係議會，廢嘅係當權嘅人」

回望四年議會生涯，爭取荒廢校舍作動物中心、《動物福利法》進行公眾諮詢，通通由零變一。「議會發言係悶，但要畀佢哋（市民）知道呢個城市發生緊咩事，而個城市發生咩事係咩影響？立法會。」每一次大會、事務委員會的發言，鄺俊宇從不假手於人，密密麻麻的文字記載對議題的用心。他一直珍而重之，放在文件夾內。

泛民總辭後，未來議會戰線是否仍要繼續？「我覺得廢嘅唔係議會，廢嘅係當權既人。」鄺俊宇直言，雖然香港立法會是一個畸形議會，民主派坐擁多數票惟議席少，一直盡最大努力正面質詢高官，「我覺得有用」。他認為議員要做的，是要向市民揭示政策的不堪，及監察政府如何運用財政儲備。至於鄺俊宇未來會否再戰立法會選舉？「好難答到你。」鄺俊宇答道，他認為一年後的景象無人知曉，最重要是當下的工作。

鄺俊宇認為，香港現時經歷低潮，但相信能令香港人更團結，他強調現在應如去年和勇不分一樣，是時候重拾聯繫，「要保持積極，告訴香港人不要放棄，呢個唔係口號。」鄺俊宇坦言，不知道政權會如何改變，作為從政者，只能在議會外用盡所有可用的方法爭取。

鄺俊宇在辦公室內收拾細軟。（歐嘉樂攝）

盡最大努力保留議辦職員 今年內會推科幻愛情小說

鄺俊宇團隊四年來一直與他並肩作戰，形容議辦職員親如家人，他表示會盡最大努力保留所有職員，「一個都不能少」。他直言職員或會面對減薪，但強調會做最好的安排。除了議助，失去議員身份對他生活有否影響？鄺俊宇稱不擔心，強調自己是區議員同時是一名作家，透露今年內會推出一本科幻愛情小說，與過往類型不同，內容與香港有關。

「作為市民信任嘅人，我哋好頹，市民就會跟住一齊頹，成個香港都會一齊頹，一齊無心機。」訪問完畢，鄺俊宇把握立法會議員任期的最後一天，繼續透過議員身份，處理求助、探獄、為醫護送口罩，繼續堅守崗位，「如果你頹、洩氣，只會越退越後，當你退嘅時候，你嘅聲音就會消失。」

鄺俊宇辦公室內有一幅連儂牆，貼滿市民送的書信、畫作，6月9日、6月12日…感謝他在多場反修例運動的出現。每個鼓勵、支持他一直銘記於心，鄺俊宇稱到最後一刻才會除下，期望他朝能重整連儂牆。

昨天是鄺俊宇立法會任期的最後一天，他仍透過議員身份，處理求助、探獄、為醫護送口罩。（歐嘉樂攝）

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