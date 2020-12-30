12港人｜深圳鹽田法院：組織偷渡兩人判監2至3年　其餘8人囚7個月

12名涉嫌觸犯內地偷越邊境罪的港人，自8月底涉循海路偷渡逃離香港被內地海警截獲後，一直被關押在深圳鹽田看守所，至今已130日。當中10名港人今早（30日）10時半在深圳鹽田人民法院判刑。 法院公布，對鄧棨然等10人組織偷越邊境、偷越邊境案公開宣判，以組織他人偷越邊境罪判處鄧棨然有期徒刑3年，並處罰金人民幣2萬元，判處喬映瑜有期徒刑2年，並處罰金人民幣1萬5千元；以偷越邊境罪判處鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟有期徒刑7個月，並處罰金人民幣1萬元。

▼12港人背景及監禁刑期▼

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指10人如實供述犯罪事實 「認罪認罰」

法院公布指，經審理查明，2020年8月，鄧棨然、喬映瑜根據他人安排，策劃組織多人從香港偷渡至台灣，並由鄧棨然購買偷渡船隻。8月23日凌晨，鄧棨然、喬映瑜分別聯繫鄭子豪、張銘裕、張俊富、嚴文謙、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟以及廖某某、黃某某（均按不起訴處理），在香港西貢布袋澳碼頭會合，共同乘坐鄧棨然駕駛的船隻，企圖偷渡台灣。 8時許，偷渡船隻在廣東省管轄海域被深圳海警局查獲，鄧棨然等人被依法拘留，同年9月30日被檢察機關批准逮捕。

法院認為，鄧棨然、喬映瑜組織他人偷越邊境，人數眾多，已構成組織他人偷越邊境罪；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟違反邊境管理法規，結夥偷越邊境，情節嚴重，已構成偷越邊境罪。歸案後，鄧棨然等10人如實供述犯罪事實，表示認罪認罰。

深圳鹽田法院公布10名港人判刑。（深圳鹽田法院網站）

法院：鄧棨然、喬映瑜受他人組織犯罪 可減輕處罰

根據檢察機關指控的犯罪事實，以及各被告人和委託律師的辯護意見，鄧棨然、喬映瑜是受他人組織實施犯罪，在共同犯罪中係從犯，可依法減輕處罰，鄭子豪等8人可依法從輕處罰。綜合考慮各被告人的犯罪情節、危害後果、悔罪表現以及檢察機關的量刑建議，法庭作出上述判決。

▼12港人家屬首次見記者情況▼

兩未成年被告今早深圳移交港警

至於同案兩名未成年港人，即黃臨福及廖子文，今早約11時將由深圳警方移交香港警方，兩人返港後料送往隔離營接受檢疫。

12人在港均有控罪在身，如李宇軒因涉嫌違反《港版國安法》中的「勾結外國或者境外勢力」罪名而被捕；鄧棨然、廖子文及鄭子豪涉去年9月30日於灣仔一單位內被搜出汽油彈原材料，被控串謀意圖縱火、管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪；張俊富、張銘裕及嚴文謙涉去年12月8日「國際人權日大遊行」被搜出手槍、實彈，被控串謀有意圖傷人罪、無牌管有槍械及彈藥罪、兩項管有攻擊性武器罪。

▼家屬較早前出席記者會情況▼