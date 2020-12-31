彭韻僖、葉傲冬加入基本法推廣督導委員會　任期兩年

政府今（31日）宣布委任兩名基本法推廣督導委員會（基廣會）新成員及再度委任四名現任成員。兩名新成員彭韻僖及葉傲冬，及三名再獲委任的現任成員包括區佩兒、洪雯及胡健民，任期為兩年，另一名現任成員李浩然則再獲委任一年，有關任命由2021年1月1日起生效。 政務司司長兼基廣會主席張建宗強調：「《憲法》和《基本法》共同構成香港特區憲制基礎。香港市民充分和全面理解《憲法》和《基本法》，是落實『一國兩制』的重要基礎。基廣會將繼續積極推動《憲法》和《基本法》在社會不同層面的宣傳教育工作。」

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張建宗感謝即將離任的莫樹聯、黃友嘉、張俊勇及石嘉麗對基廣會工作的投入及作出的貢獻。他亦歡迎兩名新委員，並期望與他們緊密合作。

張建宗表示：「《基本法》開宗明義說明香港是中華人民共和國不可分離的部分，是一個享有高度自治權，直轄於中央人民政府的地方行政區域。香港特別行政區是根據《憲法》第三十一條設立，而特區實行的制度亦是根據《憲法》制定，由全國人民代表大會通過並頒布的《基本法》。」

基廣會於1998年1月成立，負責為推廣《基本法》的整體計劃和策略提供意見，並作為組織《基本法》推廣工作的中心點，以協調政府部門和社會上各有關方面所進行的推廣工作。