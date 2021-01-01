民陣車巡遭警方包圍　陳皓桓批：要收我地把聲

民間人權陣線今日(1日)於多區展示共三十多張「連儂布」橫額，橫額也收集了市民寫上有關釋放政治犯的字句。民陣另外亦舉行「釋放政治犯」車巡行動，並將起點定在荔枝角收柙所，並途徑尖沙咀，金鐘等地點。民陣召集人陳皓桓，副召集人葉錦龍，支聯會主席李卓人在活動開始前於車頂上發言，並呼喊釋放政治犯的口號。 在三人嗌咪期間，十多名警員上前查看，稱收到投訴，又指三人違反限聚令，要求車上司機下車並包圍葉錦龍，指他們違反599G限聚令，並要求葉錦龍出示身份證。葉錦龍反駁指貨車屬於私人地方，限聚令並不適用，稱警員錯誤詮釋法律，期間雙方不斷對罵，及後葉錦龍被查看身份證後獲放行，眾人沒被票控。葉錦龍事後表示，警方嘗試以599G限聚令警告他們，是錯誤詮釋法律，重申貨車屬私人地方，限聚令並不適用。

民陣召集人陳皓桓批評警方刻意阻撓行動。

民陣召集人陳皓桓批評警方刻意阻撓行動，「要收我地把聲」，重申該行動合法，又指事前已經聯絡警方會作車巡行動，當時警方未有阻止，又指民陣在國際人權日的車巡行動亦沒有違反限聚令，批評警方無視法律。陳皓桓重申貨車非公眾地方，質疑車巡行動如何違反限聚令。

陳皓桓表示，縱使會被檢控及政府不斷打壓自由，都不會放棄五大訴求及爭取民主自由。陳續指，現時有許多抗爭者在囚，今年亦有許多案件會開審及判刑，包括牽涉民主派議員或暴動罪的案件，呼籲市民要堅持理念及毋忘政治犯。陳皓桓指，對民陣今年無法舉辦元旦遊行感抱歉，指疫情一旦過去，會繼續申請合法的遊行集會。陳又指，去年民陣只能舉辦一次遊行，認為爭取民主自由一向困難，並非一朝一夕能成功，又希望市民可以以不同途徑發聲。