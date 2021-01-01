林鄭月娥指市民防疫自律性不高　交椅洲填海未必2034年才能入往

行政長官林鄭月娥元旦日（1日）在facebook上載與行政會議召集人陳智思對談的第二段影片。 2020年全球忙於應對新冠肺炎疫情，陳智思指不同地區應對的手法都有差異，林鄭則表示，公共衞生的處理手法需要全民參與。林鄭說，政府提出了很多措施，但「市民都唔係好遵從，自律性唔係好高」，情況很難處理，惟有盡力去做，又稱「外防輸入」現在已經做到滴水不漏，內部亦加強檢測。

陳智思稱國安法沒追溯期是「容忍度好高」

2020年除了疫情，香港社會、政治亦面臨挑戰，全國人大開會時亦要處理《港區國安法》等香港事務。身為人大代表的陳智思表示2019年的社會事件史無前例，「完全了解為何中央要作出這個決定」，又指中央多次重申「三條紅線」，立法亦是為了說清楚中央的立場，又稱法案沒有追溯期是「容忍度都好高」。

2019年修例事件期間，午飯時間中環都有人在街上集會，情況大致和平。陳智思指自己辦公室在中環，指這些事件「其實真係好擾亂大家嘅......無論係心情、氣氛」。

兩人又指，香港有很多深層次問題是一直積壓下來，當中包括長久以來的房屋問題，林鄭指如果房屋問題可以解決，很多問題都可以解決。

林鄭指長期房屋策略未來10年找到的土地可興建超過30萬個單位，但仍然不足，認為仍然難以避免填海。

陳智思曾是可持續發展委員會主席，林鄭問他如何幫手說服環保份子。陳智思說環保與發展是取捨問題，又說市民不明白填海到興建需要很長時間。陳智思指有意見說可開發郊野公園，他自己也很擔心這個建議，因先例一開就會繼續開發下去，因此傾向填海，但強調選址要小心。

林鄭指東涌新市填延伸填海速度很快，由開始填海到交出土地給房委會建屋，只需要兩年多，林鄭稱交椅洲填海如果一切順利，「未必要去到2034、35年先有人口可以入到去」，又說希望不要有太多爭拗。

林鄭指自己2021年的新年願望是社會和諧，可以讓政府及各公營機構有更多空間為香港做實事。陳智思則希望疫情受控，社會能回復有些商機，和大家也有些希望。