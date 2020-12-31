林鄭月娥與陳智思大談文物保育　陳智思：大館項目最深刻

特首林鄭月娥今晚（31日）在facebook上載一段與行政會議召集人陳智思對談的影片，大談文物保育與發展的工作。陳智思稱，大館活化項目令他最深刻，認為林鄭月娥找到馬會斥資活化不簡單。 對於近日深水埗主教山發現圓拱遺跡，林鄭月娥認為要保留，日後開放供市民享用。

林鄭月娥稱，她與陳智思關係悠長，陳智思九十年代進入立法會擔任議員，形容陳智思當時是一個「𡃁仔」、「立法會新丁」，而自己當時已是相對資深的政務官，負責財務委員會的工作。

她說，與陳智思20多年合作中，歷時最長、最開心的是文物保育的工作，提到陳智思曾擔任古物諮詢委員會和發展局「活化歷史建築伙伴計劃」的主席。陳智思坦言，當時完全不認識文物保育，認為大部分港人對文物保育興趣不大，直至2006年皇后碼頭事件，可能由於社會較為平靜，市民突然記得和珍惜歷史。他又指，當年見到還是發展局局長的林鄭月娥到場與示威者溝通，大感驚嘆。

林鄭月娥表示，相信回歸後新一代希望與香港有緊密認同感，對反映香港歷史的文物特別有感受，認為從正面角度看，有年輕人參與文物保育是一件好事。

陳智思指，2006年皇后碼頭事件見到當時是發展局局長的林鄭月娥到場與示威者溝通，大感驚嘆。

陳智思：大館規模最大 林鄭找到馬會斥資不簡單

林鄭月娥問到陳智思，在芸芸文物保育計劃中，哪一個項目令他印象最深刻。陳智思指，由中區警署建築群活化而成的大館規模最大、市民得益最多，令有十多幢建築物得以保留，又指林鄭能找到馬會斥資進行活化「真係唔簡單」。

林鄭月娥稱，大館活化項目做得非常好，取得聯合國教科文組織亞太區的大奬，亦成為市民喜歡流連的地方，認為為古舊建築物注入新生命供市民享用，可令城市變得更優質。她亦提到，近日在深水埗主教山發現有歷史悠久的圓拱遺跡，她和發展局局長黃偉綸也認為應保留下來，再研究以甚麼方法供市民享用。