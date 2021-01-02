程翔稱「新香港人」特首2022登場　朱凱廸料建制派將成橡皮圖章　

去年12月，有傳媒報道，3名有內地背景的「新香港人」成立親中黨派「紫荊黨，更揚言擬參選明年立法會換屆選舉，將招募25萬港人為黨員。前立法會議員朱凱廸於網台節目上邀請資深記者程翔，討論「紫荊黨」的定位及影響。程翔表示，即使沒有理據證實「紫荊黨」為北京直接下令而成立，但相信沒有北京的同意，沒有人膽敢成立一個建制新黨派，又認為紫荊黨的成立是為了配合北京，以「新香港精英」取代原有建制派的治港新策略。

資深記者程翔認為，「紫荊黨」的成立代表北京對香港建制陣營的不滿，其權力及地位將被新黨派取代，但相信情況不代表是建制派的「末日」，因為傳統建制派有地區勢力及影響力，對中央仍有一定價值，惟權力理應會轉移到親中的紫荊黨手上。（資料圖片）

程翔認為，「紫荊黨」的成立代表北京對香港建制陣營的不滿，其權力及地位將被新黨派取代，但相信情況不代表是建制派的「末日」，因為傳統建制派有地區勢力及影響力，對中央仍有一定價值，惟權力理應會轉移到親中的紫荊黨手上。

朱凱廸猜測建制派可留任「香港市人大」做橡皮圖章。(資料圖片)

朱凱廸猜測，中央嘗試複製中國的管治架構到香港，第一步是將議會改造為不會阻撓行政當局的「香港市人大」，然後通過政治審查和建立國安系統，持續壓制民主派人士，原有的建制派可留任「香港市人大」做橡皮圖章。

行政長官林鄭月娥近月亦多次受建制派人士批評，程翔猜測北京林鄭月娥處理逃犯條例感失望，相信其連任機會不高，但由於當時中國國家主席習近平曾點名支持林鄭，認為她仍可做滿任期。程翔又認為，林鄭不能連任，即代表「新香港人」特首在2022年就要登場，而前港交所行政總裁李小加確或是其中一個人選。