紫荊黨組黨　傳統建制派不應再「老定」

有內地背景的財金界人士李山、黃秋智及陳健文，今年5月在香港成立新政黨紫荊黨，並且計劃招募25萬名黨員參與各級選舉。許多人會聯想到「阿爺」想以新黨取代傳統建制派，有人甚至引用中共在三十年代肅「AB團」的歷史，認為「外來幹部」將要清剿「本地幹部」。紫荊黨會否取代傳統建制派，現在當然言之尚早，畢竟後者在香港深耕數十年的優勢不容易被輕易複製，但其成立畢竟提醒建制派要有危機感和檢查自身不足的意識，否則即使不被紫荊黨淘汰，最終也會被市民唾棄。

在部份議題上，紫荊黨對香港社會的看法有其道理，創辦人之一李山11月底出席清華大學一個研討會時，提出要注意新移民受到歧視、「特殊利益集團」掠奪普通市民利益、改善中央和特區關係等問題。然而，也許是在很賺錢的財金界混得太久，李山對民生的看法似乎略嫌膚淺，他雖然正確地指出住房是香港最大的社會經濟問題，可惜卻選擇以相當於「租置計劃」的出售80萬套公屋來解決，不明白在公屋資源不足的情況下，這樣做只會加劇短缺，無助克服他口中的「最社會經濟問題」。

至於傳統建制派在回應紫荊黨創黨的新聞時，似乎相當「老定」。民建聯葉國謙認為建立25萬人的政黨是天方夜譚，自由黨鍾國斌則認為「做到先算啦」、「唔係有錢就有票」。紫荊黨究竟能走多遠，是認真地與傳統建制派和民主派競爭，抑或只是幾位財金界人士忽發其想的玩意，有待觀察，但我們並不贊同傳統建制派的「老定」。須知道，昔日建制陣營成立新政黨，例如民建聯、自由黨、經民聯等，大體是在傳統意義上的「香港人」圈子內發生，今次紫荊黨卻由有內地背景的人士成立，模式顯然有所不同。傳統建制派要反思，是否自己太過不濟，因此才會引起內地精英不滿，繼而成立新政黨去競爭。

紫荊黨的成立提醒了傳統建制派要有危機感，要自我革新。事實上，他們從未認清楚香港存在的深層次問題，看不到欠缺公平正義、分配不均等弊端導致香港管治危機深重。某些時候，建制派也是把「特殊利益集團」置於大眾之上，很多人還記得張宇人反對最低工資，眼中只有僱主而無僱員；也有許多人記得在反修例運動前，民建聯從沒那麼高調支持收地建屋。

建制派對深層次矛盾的認識不足，遑論責成政府推動改革。建制派不應盲目為政府「保駕護航」，不應把提供「鐵票」為職志，這太沒出色了。希望他們不要那麼「老定」，如果再拒絕自我革新，那麼最後將會被歷史唾棄。