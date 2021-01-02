新冠肺炎｜面授課堂全停　工聯會促教局公布呈分試和文憑試安排

受新冠肺炎第四波疫情影響，全港學生仍未能回校上課。教育局早前宣布，所有中小學及幼稚園在聖誕假期結束後，繼續暫停面授課堂及校內活動，直至1月10日。 工聯會屬會的教育工作人員總工會在12月以網上問卷訪問230名小學、中學和特殊學校教師，超過八成受訪教師指，暫停面授課堂期間仍要回校當值，當中兩成半人每星期要回校5天或以上。另有一半受訪教師指，學校有安排小六和中六學生回校上課，六成人贊成有關安排，認為面授課堂教學成效較高。 教育工作人員總工會會長余綺華指，調查結果反映不少學校未有響應政府呼籲，安排員工在家工作，認為教師要維持部分級別的面授課堂，亦要進行網上教學，面對不少壓力。她促請教育局應盡快公布今年小學呈分試和中學文憑試安排，讓學校和老師可早作預備。

在考試方面，調查發現，約6成教師指學校有安排小六和中六學生回校考試，逾7成教師同意有關做法，認為會較易監察及較公平。亦有教師認為，在現時網上教學期間，較難批改電子功課，在質素上或有暫差，學生亦會受外在環境影響導致難以專注學習。

工聯會立法會議員陸頌雄促請，政府應盡快公布小學呈分試和中學文憑試的調節方案，包括能否取消口試，減輕學生及教師的考試疑慮。他又促請政府應延遲教師須持續進修150小時的要求，讓教師有更多時間處理網上教學工作。

陸頌雄同時呼籲教育局應資助有需要學生購買電子器材學習，學校亦應減輕教師的行政工作，令教師可專注教學工作。

有出席記者會的中學教師表示，網上授課令學生失去用紙筆作答操練試題的能力，認為會影響真正考試的表現。（高仲明攝）

有出席記者會的中學教師表示，網上授課令學生失去用紙筆作答操練試題的能力，認為會影響真正考試的表現。他又透露曾聽聞有某間名校有學生進行網上課堂時，將個人照片放在電腦鏡頭前，欺騙老師有出席課堂，但實際上並無聆聽老師講解。