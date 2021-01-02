許智峯遭滙豐取消信用卡　陳振英：信用卡只提供給有信用的人

身在英國的前民主黨立法會議員許智峯今早（2日）在Facebook發帖指，滙豐銀行單方面、沒有通知下取消他及家人所有滙豐信用卡，原因是銀行的「商業決定」。許智峯批評滙豐有政治考慮並有侵吞結餘之嫌，敦促滙豐公開交代事件，及要求監管機構作出調查。 金融界立法會議員陳振英表示，銀行取消許智峯的信用卡是「很正常的事」，認為銀行向客戶批出信用卡主要依據兩大原則，分別是信用評級及有否固定收入，「加上許智峯依家係逃犯，點會有信用？」

許家人信用卡同被取消 陳振英：料因在港已無固定收入

對於許智峯家人的信用卡亦同被取消，陳振英向《香港01》指，相信是基於其家人現時在港已沒有固定收入，他強調銀行每個決定均只有商業考慮，希望許智峯不要每事都與政治混為一談。

許智峯指，自己及家人的信用卡內盈餘比欠款多，結餘款項約數萬港元，但他引述滙豐說，信用卡內結餘未必可以退回給他。陳振英估計，這是由於許智峯的滙豐戶口已被凍結，銀行無從退款給他，但他指對方可委託律師跟進，相信滙豐無理由不退回卡內結餘給許智峯。

陳振英又反駁許智峯指自己信貸記錄良好的說法，指每人的信貸評級都會隨時間而變化，舉例指「一個破左產嘅人都可以話自己之前信貸記錄良好」，強調最重要是金融機構如可看待信貸評級，並非由自己可決定。

民建聯立法會議員張國鈞亦在Facebook評論許智峯事件時，指對方「著草畀人通緝，個人無信用仲攞乜嘢信用卡？」（張浩維攝）

民建聯立法會議員張國鈞亦在Facebook評論許智峯事件時，指對方「著草畀人通緝，個人無信用仲攞乜嘢信用卡？」又說「你估吓有冇美國銀行肯開信用卡畀斯諾登（Snowden），仲唔取消就真係要調查啦！信用唔係人人都有㗎，將來唔還錢銀行追你又話政治迫害就唔好啦」。