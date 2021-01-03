薛永恒：研升級版「安心出行」讓市民選用　或小巴試行　自動感應

創新及科技局局長薛永恒較早前提到，正研究提升「安心出行」應用程式功能，不須掃瞄自動感應市民的行蹤，昨日更在電台節目表示不排除日後強制安裝程式的可能性，引起私隱關注。他於今日（1月3日）播出的港台節目《舊日的足跡》中表示，「安心出行」於社會的接受程度愈來愈高，現時已有41萬人安裝，強調自動感應的新功能是「自願」提升，市民日後仍然可以選擇舊版。

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

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選擇疫苗種類前 必須先電子預約

薛永恒指，自己於2003年沙士期間，負責公營醫院的機電服務，曾參與把病房改裝變成負壓病房，壓力相當大。對比今次新冠疫情，他有感新冠病毒更加「狡猾」，因為「中招」後可以完全沒有病徵，但又繼續傳染他人，因此做好社區隔離十分重要。

薛永恒較早前曾指，局方正研究為「安心出行」提供「提升版」的功能，不須掃瞄自動感應行蹤，昨日又於另一電台節目中提到不會排除日後強制安裝「安心出行」程式。如兩者結合，可能會引起嚴重的私隱隱憂。他重申，系統沒有中央紀錄，形容「安心出行」等於一個隨身記事簿，寫下去過什麼地方，當有確診者到訪該地時通知用家，現時程式已有41萬人安裝，涉及6.7萬個處所。薛永恒透露，自身亦曾去過一個確診者曾到訪的地點，屬有風險人士，但他笑指「放心，我已經立即檢測，我是陰性的，我好乾淨」。

他又提到，升級功能是因為市民對程式接受程度提高，甚至有人希望進一步提升功能：「有市民提我，要掃二維碼都可能覺得好麻煩，問有冇自動感應嘅方法，一經過嗰度（處所）就唔使掃，自動感應我到咗咪得囉」。薛永恒指，程式設計初期基於私隱考慮，未有相關功能，但隨著市民的信心提升，部分人願意放下一部分私隱。他表示局方正循此方向研發，不過仍有技術問題要處理，例如不同處所的情況不同。他指，初步構思會在小巴試行，而政府必須確保該自動感應器的準確度，才可落實推行，需要反複審視，但強調升級功能屬自願，市民日後仍可選擇使用舊版掃瞄二維碼的方式。

特首林鄭月娥較早前「改口」，表示市民可以選擇接種何種疫苗。薛永恒進一步解釋，市民到達指定中心後，才表示要接種何種疫苗，當然比較難安排，因為可能該中心未必有指定疫苗，因此市民於「智方便」應用程式預約時，需先選定何種疫苗，然後因應選擇前往不同的中心。至於沒有智能手機的市民，亦可以靠親友等幫忙處理。系統預料會在本月內有更多細節。

創新及科技局局長薛永恒。（資料圖片）

投身機電工程 因一張50元？

就任創科局長8個月，薛永恒表示接受行政長官的邀請，主要考慮是哪個崗位可以貢獻多一點，因為在香港「生於斯長於斯」，之前在機電工程署工作三十多年，當時也與家人家人商量過，最後欣然接受，感謝妻子的支持。他指，香港是中國最國際化的城市，感恩可以為國家發展出一分力。他亦鼓勵對創科有興趣的青年人到大灣區發展。

薛永恒提到，小時候在牛頭角長大，住過板間房，是基層出身，於家中排行第3，父母由於工作太忙沒什麼時間管他，反而給了他很大空間發掘自己興趣。他憶述，有一年生日時祖父送他一隻手錶，即晚已將其拆解了解結構。由於會考成績優異，薛永恒入讀當時的香港理工學院，第一年向政府貸款8,000元交學費及交一部分予母親。

他又指，在1980、1981年時期，銀行櫃員機並不如現時普及，當時有同學帶他到尖沙咀麼地道試用櫃員機，提取50元，感到非常新奇，發現「原來科技可以改變世界」，進一步啟發他投身機電工程的興趣。至於工作以外最大的興趣，薛永恒笑言喜歡與家人打麻將，其他時間會睡午覺，因為工作相當忙碌，工作日睡眠相當不足。