新冠肺炎疫苗｜薛永恒稱預約系統下月備妥　允家人陪長者同時接種

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政府即將為市民提供接種新冠肺炎疫苗，創新及科技局局長薛永恒今天（26日）在港台節目《星期六問責》上表示，接種疫苗的網上預約系統將在下月準備妥當，讓市民預約兩次注射疫苗，並會在預約時間前一天向市民發出提醒訊息。

而當局會讓陪同長者的家人可同時接種疫苗，他補充，相關的家人應要屬於接種疫苗的優先群組。

▼接種疫苗　專家解答九大疑問▼

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政府即將為市民提供接種新冠肺炎疫苗，創新及科技局局長薛永恒表示，疫苗的預約網站類似普及社區檢測預約網站，系統會列明注射疫苗的中心地點、日期和時段。他表示，疫苗接種早期未必有兩種或以上的疫苗供市民選擇，但政府會在預約網站或其他地方公布不同地點注射的是哪一款疫苗。

薛永恒指，預約系統將在下月準備妥當，讓市民預約兩次注射疫苗，並會在預約時間前一天向市民發出提醒訊息。他指，不同疫苗注射兩針的時間不同，市民可在網站上得知自己接種疫苗兩針相隔的時間，相關資料會儲存在電子針卡。當局也會協助市民將電子針卡上的疫苗接種資料儲存在衞生署和醫管局的中央紀錄系統。

他表示，當局會安排讓陪同長者的家人可在同一時段接種疫苗，他補充，相關的家人應要屬於接種疫苗的優先群組。

創新及科技局局長薛永恒表示，接種疫苗的網上預約系統將在下月準備妥當．（高仲明攝）

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