12港人判刑｜謝偉俊指港府難隨便幫「敵人」　朱凱廸斥傷口上灑鹽

12名港人去年8月因涉偷越邊境罪被內地扣押，上周於深圳鹽田法院審理，其中10人被判囚7個月至3年不等，兩名未成年人士被遣返香港。港台節目《城市論壇》今日（1月3日）討論相關議題。 立法會議員謝偉俊表示，12港人家屬至今不願公開真實身份，又指案件涉及敏感政治因素，中港兩地政府都要小心處理，又以打仗為喻，指特區政府難以對「敵人」提供太多幫助。 協助12港人家屬的前立法會議員朱凱廸指，12港人被關押期間未能獲得應有探視和辯護權利，又批評謝偉俊的說法欠缺同理心，是在家屬傷口上灑鹽，甚至將被告及家屬當成「敵人」看待。

數個月內獲處理 謝偉俊：已經算好

出席節目的除謝偉俊和朱凱廸，還包括支聯會副主席何俊仁、香港政策研究所法治研究中心主任陳澤銘。

謝偉俊表示，參考內地類似案件，組織偷越邊境一般最多判監7至8年，參與者則一年左右，因此今次10人判刑算正常。他又提到，過往很多涉另一司法管轄區、具政治爭議的案件，很多時都拖個十年八載不審，例如他曾協助、於菲律賓被控販毒的港人鄧龍威，都是這個情況，因此他認為12港人案在幾個月內獲處理已算好。

朱凱廸引述其中一名港人鄭子豪的家屬指，4個月以來可見司法程序有關鍵致命缺陷，看不到12人有自由找律師的機會，連一些法律觀點的爭拗都無法處理，所謂公開審訊，結果都用行政手法阻撓非官方認可人士聽審，變成秘密審訊，因此「判一日都是冤獄」。

陳澤銘則認為，判刑是在合理程度內，不算過輕也不算過重，自己算是「舒一口氣」，處理速度也算快。不過他同意司法過程透明度不夠高，深圳市政府可以多作解釋，這對國家形象也有好處。

▼12港人背景及監禁刑期▼

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朱凱廸指深圳當局「借官媒讚自己」

有關12港人被關押期間的權利，謝偉俊認為他們被內地截獲已算「幸運」，如果越過東沙群島進入台灣，最終可能像5名潛逃高雄的港人一樣，到今日都不知他們狀況如何。他又質疑，為何12港人家屬見記者時不敢公開自己身份，認為對內地司法制度提改善建議是對的，但不應該過度指摘，因為美國對待涉政治事件的被告亦會相當嚴厲。

朱凱廸批評謝偉俊說法欠缺同理心。他指，家屬面對自己家人處於秘密關押的狀態，又面對一場涉及中國政府的政治案件，本身已承受極大政治壓力，對其工作都可能有影響，認為謝的說法如同在家屬傷口上灑鹽。他又質疑，中國政府於審訊過後還要通過官媒新華社，「引述」12港人大讚內地司法制度很公正、很透明，做法欲蓋彌彰，相當「肉酸」，等同「借官媒讚自己」。

何俊仁表示，中國內地標榜實行「陽光司法」，但一涉政治案件就會用大量行政手段阻撓被告人行使權利、公眾監察審訊。他舉例指，銅鑼灣書店前店長林榮基於內地被扣押時，也是什麼都承認，可是回到香港後才有機會公開在被扣押期間所遇到的種種壓力。何俊仁認為，如果內地當局直接承認會剝奪被告人權利，尚且光明正大，但現時似乎更加難以令人信服。

《新華社》報道指，根據已查明的事實，這是一宗有組織、有預謀的偷渡案，鄧棨然及喬映瑜是在「上家」安排下，策劃組織10人從香港偷渡台灣。 （資料圖片/李澤彤攝）

何俊仁斥港府不願提供協助

有關香港政府在事件中的角色，何俊仁表示現時已有充足資訊，顯示12港人逃離邊境時港府知情，明明有能力阻止，偏偏沒有這樣做。有關探視、聽審安排，何俊仁批評，明明案件在法律上是公開審訊，家屬應有優先權聽審，政府至少應替家屬「拎返張飛」，探視亦應幫忙安排，但最終完全沒有。他指，保安局聲稱會「按機制」跟進，一字記之曰就是「廢」。

謝偉俊表示據過往經驗，港府於鄧龍威案中有邀請中國外交部協助，提供文件等證據。可是在如今中美形勢下，12港人案件性質變得更複雜，更受到歐美國家關注和造文章。他又以打仗為喻，如果敵方軍人受傷，人道立場當然需要救助，但不能期望對待敵人會像對待自己人一樣貼心。

朱凱廸嚴厲批評，謝偉俊說法如同將12港人及其家屬當成「敵人」，但認為這似乎也是特區政府的思維。而據早前公開的飛行服務隊資料，有明確嫌疑指政府事先得悉12港人會離境，但都沒有阻止，他質疑事件涉及「政治設計」，似乎希望殺一儆百，向外界展示潛逃的後果，於是拿12港人的權利「祭旗」，亦因如此連一些合理的幫忙都不提供。謝偉俊否認指控，認為朱凱廸過度解讀其說話。