12港人｜內地律師任全牛、盧思位遭釘牌　家屬感謝二人接受委託

再有協助12港人的內地律師被吊銷律師執照。前立法會議員朱凱廸在社交網站發文，指黃偉然家屬委託的律師任全牛今天（4日）收到河南省司法廳通知，吊銷其執業資格通知，理由指他於2018年參與一宗案件時違反《律師執業管理辦法》。

五年前，任全牛曾任趙威的代表律師，早前因涉嫌「尋釁滋事」而被捕。（自由亞洲）

盧思位被指在網上發表不當言論

被捕港人喬映瑜家屬委託、內地維權律師盧思位今日（4日）收到四川省司法廳通知，指他多次在網上發表不當言論，觸犯《律師法》和《律師執業管理辦法》相關規定，擬吊銷其律師執照。

除了盧思位外，黃偉然家屬委託的律師任全牛亦被吊銷執照。根據河南省司法廳予任全牛的通知書，司法廳指任在2018年11月7日「代理張某朗等人利用邪教組織破壞法律實施罪」一案時，在庭審期間有關行為違反了《律師執業管理辦法》第三十九條第（三）項的規定，形容其「違法行為」性質和情節「惡劣」，嚴重損害律師行業形象，造成惡劣社會影響。

通知書又提到，依據《中華人民共和國律師法》第四十九條第一款第（六）項、《律師執業管理辦法》第五十三條的規定，吊銷任全牛的律師執業證書，指任可在收到通知的三天內向司法廳提出書面陳述，申辯意見。

任全牛早前受黃偉然家屬的委託，於去年9月帶同公證書到鹽田看守所，要求與黃偉然會見，不過被拒絕。根據傳媒報道，任全牛曾稱，被拒與當事人會面後，收到河南司法局的電話，警告他切勿沾手12港人案件。

家屬感謝二人義無反顧接受委託

12港人關注組就事件發聲明，認為兩名律師被「釘牌」，明顯因兩名律師敢冒當局不諱、堅持捍衛12港人基本權利，因此向盧、任二人施以懲罰、斷其生計。12港人家屬感謝盧思位、任全牛及一眾中國人權律師，指他們即使面對來自市、省、以至國家級的政治壓力，仍義無反顧接受家屬委託，接下12港人此一高度敏感的政治案件，又指在深圳市及鹽田各部門諸多刁難下，仍鍥而不捨向當局爭取維護12港人權益，秉持專業及操守。

關注組認為，當局欲借盧、任二人殺雞儆猴，恐嚇其他中國人權律師，勿再參與政治敏感案件，掃清中國當局以中國式司法整治異見者的任何障礙；又指家屬對其他協助12港人的中國律師會否因遭受當局進一步打壓深感憂慮。

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