新冠肺炎︳網上仲裁中心已收11疫情爭議　望年內推AI翻譯進軍亞太

新冠肺炎疫情持續逾一年，各行各業都因為防疫措施受挫，本港法院曾經停擺，政府去年就在防疫抗疫基金下，設立新冠病毒網上爭議解決計劃，並由一邦國際網上仲調中心「eBram」負責。eBram主席、律師會前會長蘇紹聰表示，中心自去年6月營運，收到11宗個案申請，當中以疫情相關的租金、酒店退款爭議為主。 蘇紹聰強調，eBRAM中心並非只處理新冠肺炎疫情相關的爭議，未來亦希望進軍亞太經貿組織市場，希望今年內推出人工智能翻譯，減低在亞太區處理跨境爭議的成本。

律政司司長鄭若驊（右二）於2020年5月18日與一邦國際網上仲調中心（eBRAM中心）時任主席陳曉峰（左二）就新型冠狀病毒網上爭議解決計劃簽訂諒解備忘錄。（政府新聞網圖片）

蘇紹聰指，eBram早於2018年成立，目的是開發網上的仲裁及調解服務， 2019年度財政預算案宣布向其注資1.5億元籌建網上仲裁及調解平台，原定計劃已包括推出人工智能翻譯、區塊鏈技術、電子簽署等產品。

去年政府因應新冠肺炎疫情，希望增加處理相關小規模爭議的平台，故安排eBRAM中心為「防疫抗疫基金」下的新冠病毒網上爭議解決計劃，提供網上爭議解決及相關服務。現時政府正使用預留的5千萬元，資助涵蓋網上平台最初12 個月的發展及初期設置開支及營運開支。蘇紹聰解釋指，該5千萬元雖然暫訂花12個月，但並非要求平台於限期內花光資金，料今年6月後，與新冠疫情相關的爭議陸續有來，因為爭議個案產生需時，屆時平台會繼續處理疫情相關的爭議。

eBRAM中心在6月29日早上，即展開新型冠狀病毒網上爭議解決計劃當日，在律政司舉行簡介會，展示網上爭議解決平台的運作及過程。（政府新聞網圖片）

新冠病毒網上爭議解決計劃暫收11個案 租金爭議、酒店退款為主

新冠病毒網上爭議解決計劃由去年6月起運作，截至上星期共收到11宗申請個案，1宗已經完成，5宗正在處理，其他個案包括已撤回，亦有不等處理條件等。蘇紹聰指，計劃至今收到11個個案，若與其他本港仲裁機構新成立時對比，個案數字屬相若，例如金融糾紛調解中心2011年成立，首年亦是處理了十多個個案。

蘇紹聰提到，11個個案主要為借貸相關案件，牽涉租金爭議、酒店、酒席退款等。他提到，平台有與其他相關機構聯繫，例如消委會亦是轉介部分個案的機構，香港總商會亦有研究可否工作可以幫他們協助。

eBram提供電子平台予其他仲裁中心 AI翻譯初以四語言為目標

本身作為本港的網上爭議解決平台，蘇紹聰強調，絕非打算與其他仲裁平台「搶生意」，強調大家之間有合作，而eBram定位本身則以高科技為主要賣點，目前已與8至9間機構簽了諒解備忘錄，舉例指，他們可以開放網上平台，供其他仲裁中心在處理跨境爭議時使用，而eBram則會提供技術支援，讓他們透過電子平台，處理其仲裁及調解服務。

至於人工智能翻譯的開發工作，蘇紹聰指他們正以中文、英語、俄羅斯語及阿拉伯語為最初的目標，希望可快速、便宜地完成現時依靠人力處理的翻譯工作，希望今年可以成功推出。eBram亦以亞太經貿組織APEC為目標，希望處理在網上處理他們的跨境商業爭議。蘇解釋，APEC的中小企有八成爭議未得到滿意解決，因為跨境處理案件花費貴，不少中小企因而寧願放棄，他希望eBram的高科技能減少相關費用，滿足apec市場。他強調，eBram亦有就大灣區推出服務，大灣區藍圖提到深圳與香港的合作，會研究高科技產品能否用於服務大灣區市場的投資爭議，利用香港的法律、服務處理他們的爭議。