馬道立指司法改革要有理據　譚耀宗否認因不滿判決：不能一成不變

建制派近日要求推行司法改革，終審法院首席法官馬道立昨日（1月5日）指，司法改革要有理據和細節，不滿裁決、「贏唔到官司」便要求改革並非好理由。 日前撰文主張司法改革的全國人大常委譚耀宗回應指，司法機關不能一成不變，要隨著社會變化而與時俱進。他提到，基於香港獨特的憲制情況，應該發展出一套與其他普通法國家不同的做法，認為司法人員可多與內地人員交流。

馬道立對記者主要提問的回應。（詳看下圖）

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譚耀宗：絕非因不滿判決而提改革

譚耀宗今早出席港台節目時表示，馬官說法其實也是承認司法機關有改革需要，只是希望提出的意見具體一點、有的放矢。他強調，自己絕非因某些官司不滿結果而提改革，但承認社會有不少人對司法機關的意見，誘發點通常來自判刑。他提到，有時判詞涉及很艱深的法律用語，法律精英才能明白，公眾對結果不解，有異議是很正常。

他相信隨著社會變化進步，市民對司法機關有所期望很正常，但強調這不是要將司法制度批評到一無是處，反而是愛護它。

倡發展與別不同普通法制

譚耀宗引述終審法院前常任法官烈顯倫、資深大律師梁定邦等人意見，指現時法院某部分裁決引用普通法原則，但有時候會把一些非常古老，乃至於18世紀的案例作為參考，套用在香港，但其實時代文化背景已不同，認為司法機關須自覺爭取社會認同，主動消除一些體制的「神秘感」，公開透明。

他又指，回歸後香港是全國唯一實行普通法的地區，但發展也要遵循「一國兩制」基本準則，尊重國家憲法、《基本法》、中央權力，不能跨越特區政府府制訂政策權力，認為社會需要對相關改革的討論有所參與。至於這會否和其他普通法地區做法不一，譚耀宗認同，但指這就是「一國兩制」的特質，不是抹殺普通法的特點。他提出，內地司法近年已有相當進步，部分案件審訊更可直播公開，本港司法機關應多與內地法律專家、司法人員交流。

譚耀宗、葉巧琦。（資料圖片）

大律師公會：改革須有細節及理據

大律師公會副主席葉巧琦表示，同意法律需要與時並進，但如果改革需要提出細節和理據。她指，單單指英國、澳洲也有「量刑委員會」，不是充分理由，而馬道立早前亦已指出，由高級法院作量刑指引的做法目前仍然可行。她表示，沒有任何地方可以寫清楚司法改革的門檻何在，但要進行大型的司法改革，需社會達到共識才會啟動研究。

葉巧琦又指，法律有一些特別、慣用詞彙，新接觸法律的人可能覺得艱澀，但一般而言都不是艱澀文字，而且過去一年不少重要案件的判詞即時上載到網上，市民可以閲讀和了解，質疑部分人未看清楚判詞就作出批評。