民主派被捕　張達明：如將內地法律搬香港　湯家驊指須證犯罪意圖

民主派去年7月舉行「35+」立法會選舉初選，全港共約61萬人投票。逾50名曾參與及協助初選的民主派人士今早（6日）被警方上門拘捕，指他們涉嫌違反《港區國安法》的「顛覆國家政權」罪。 港大法律學院首席講師張達明接受查詢時表示，現時情況如將國內法律搬到香港，他指在內地只要有人作政權不接受的行為，如民運人士劉曉波及維權律師等都被指顛覆國家政權。 張達明認為這次情況與內地相似，即使民主派初選在體制內屬合法，但或被視為挑戰政權，同樣被指違反國安法的顛覆國家政權罪。他又指，初選在香港法例下並沒違法，但在《港區國安法》下人大擁有解釋權。

▼逾50名民主派初選參選人被捕▼

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至於借用投票場地人士或在初選投票的市民會否違法，張達明稱取決於政權。他提及，起初《港區國安法》實施時，特首林鄭月娥曾稱言論自由不受影響，只會影響一少撮人，但現在看到紅線不斷被拉闊。

張達明認為，現時香港與內地的唯一分別是香港由法院審判，仍然是行使普通法，但他相信建制派近日提出要司法改革，目的為了將香港法律與內地的更為接近。

張達明稱，起初《港區國安法》實施時，特首林鄭月娥曾稱言論自由不受影響，只會影響一少撮人，但現在看到紅線不斷被拉闊。 （資料圖片）

湯家驊：違反「顛覆國家政權罪」涉三項元素

資深大律師、行會成員湯家驊接受查詢時稱，違反國安法的「顛覆國家政權罪」涉三項元素，包括任何人組織、策劃、實施、參與活動；使用武力、威脅使用武力或者其他非法手段；並嚴重干預、阻撓政府機關履行職能。

湯家驊稱，三項元素必須齊全才有足夠的犯罪意圖，但他認為現時不宜討論被捕人士有否干犯國安法。對於借用投票場地人士或在初選投票的市民是否違法，湯家驊稱要視乎該人有否犯罪意圖，若明知道違法仍參與就有機會違法，但強調不能夠一概而論。

湯家驊稱，違反國安法的「顛覆國家政權罪」涉三項元素，包括任何人組織、策劃、實施、參與活動；使用武力、威脅使用武力或者其他非法手段；並嚴重干預、阻撓政府機關履行職能。 （資料圖片/林若勤攝）

鍾劍華批警方拘捕為「一網打盡」

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華在商台節目中表示，今早收獲警方電話要求他協助調查，他稱明日將會到警察總。鍾劍華相信警方拘捕多名參與及協助初選的民主派人士，目的是要一網打盡，造成威嚇效果。

他又指，初選是不同派別人士解決內部問題的方法，結果沒有法律效力，只是一個君子協定，強調任何人或組織都可用不同方法解決內部問題，認為初選被指違反「顛覆國家政權罪」不具說服力。鍾重申，去年初選完結後幾天，研究所已將60萬多參與投票市民的個人資料完全銷毀，沒有任何資料殘存，市民毋須擔心。