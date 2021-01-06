國安法│警搜何謝韋律師事務所　「民主動力」司庫關尚義律師被捕

警方國安處今（6日）晨以涉嫌違反國安法「顛覆國家政權罪」，拘捕逾50名民主派人士，據指拘捕行動與去年「35+民主派初選」有關。除了多名立法會前議員、現任區議員被捕外，有消息指，有份協助籌辦去年民主派初選的「民主動力」多人被捕，包括召集人趙家賢、副召集人鍾錦麟、司庫關尚義（John Clancey）律師等。 今早10時許，有警方人到達中環雲咸街南華大廈、關尚義工作的何謝韋律師事務所搜查。至上午11時許，鍾錦麟被押至律師樓調查。

至中午近12時半，南華大廈地下有6名軍裝警員、數名傳媒聯絡組人員在場守候，並逐一詢問在場傳媒所屬公司。

「民主動力」於2002年成立，由數名關心香港民主政制發展的學者、專業人士及政黨成員組成的民間組織，多次協調民主派參加立法會及區議會選舉，去年曾協助籌辦民主派初選。

被捕人Facebook交代被捕詳情：

截至今早11時半，警方一共拘捕52人，消息指，被捕者包括戴耀廷、梁國雄、胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、鄺俊宇、黃碧雲、范國威、楊岳橋、譚文豪、陳志全、趙家賢、王百羽、何啟明、施德來、郭家麒、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍、梁晃維、朱凱廸、岑敖暉、張可森、譚凱邦、劉偉聰、鍾錦麟、李嘉達、伍健偉、徐子見、楊雪盈、馮達浚、黃子悅、呂智恆 、安德里、劉凱文、余慧明、劉澤鋒、何桂藍、林景楠、吳敏兒等。事後被捕人的個人Facebook亦交代有關詳情。