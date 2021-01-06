周浩鼎促緊盯「612基金」　李家超：不評論個別自稱基金的運作

撰文：翟睿敏
最後更新日期：
多次被建制派點名狙擊、用以支援修例風波被補人士的「612人道支援基金」，今早（6日）被搬上立法會大會討論。民建聯周浩鼎提出口頭質詢，問到政府有否監察基金是否合法運作，有否接受境外資助及進行危害國家安全等違法活動。
保安局局長李家超表示，政府不會評論個別自稱「基金」的運作，市民參與眾籌活動時應了解其背景及目的，以免受蒙騙。他又指，有不同組織以不同名目在網上眾籌，部分組織已被警方揭發涉刑事罪行，警方已進行拘捕行動並凍結資產作調查。
李家超強調，運用任何籌款所得的金錢必需合法，執法部門會監察資金運作並依法處理，網上眾籌可受相關法例如洗黑錢罪、欺詐罪、証劵及期貨條例等規管。
民建聯葛珮帆提出，修例風波涉外國勢力干預，有組織以眾籌款方式支援違法行為，當局應主動出擊調查，並立即研究修改本地法規。周浩鼎就稱，當局應緊盯「612基金」，一有違法行為就「拉人封艇，唔好遲疑」。
李家超表示，利用所有法律手段，以打擊資金作不法用途是當局的首要行動策略，因為資金可令犯法人士有規模性行事，必需重點打擊。但他認為，現行法律足夠規管有關犯法行為，如洗黑錢罪的範圍廣泛，任何人的資金被懷疑是犯罪得益，或用作非法用途，均屬犯法； 《國安法》亦賦予警方權力，凍結以危害國家安全為目的的籌款，或因此獲益的資金。
周浩鼎提出，修例運動中的被捕人士已獲「612基金」資助，法援署應取消為有關被告提供法援，確保公帑用得其所。（高仲明攝）
另外，周浩鼎亦提出，修例運動中的被捕人士已獲「612基金」資助，法援署應取消為有關被告提供法援，確保公帑用得其所。李家超回應指，法援署考慮提供援助時，會就被告進行經濟審查，並會以個案為原則，考慮案件是否有合理的抗辯理由。