周浩鼎促緊盯「612基金」　李家超：不評論個別自稱基金的運作

多次被建制派點名狙擊、用以支援修例風波被補人士的「612人道支援基金」，今早（6日）被搬上立法會大會討論。民建聯周浩鼎提出口頭質詢，問到政府有否監察基金是否合法運作，有否接受境外資助及進行危害國家安全等違法活動。

保安局局長李家超表示，政府不會評論個別自稱「基金」的運作，市民參與眾籌活動時應了解其背景及目的，以免受蒙騙。他又指，有不同組織以不同名目在網上眾籌，部分組織已被警方揭發涉刑事罪行，警方已進行拘捕行動並凍結資產作調查。

李家超強調，運用任何籌款所得的金錢必需合法，執法部門會監察資金運作並依法處理，網上眾籌可受相關法例如洗黑錢罪、欺詐罪、証劵及期貨條例等規管。