國安法︱湯家驊：有人持續挑戰中央底線　料類似執法行動陸續有來

警方昨日（1月6日）拘捕53人，指他們組織或參與去年7月的民主派初選，涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權罪」，是歷來針對民主派最大規模的搜捕行動。 行政會議成員、資深大律師湯家驊於港台節目表示，即使國安法無追溯力，也不代表之前的行為不能被一併考慮。他相信，類似的執法行動不會是最後一次，因有人持續在挑戰和測試中央治港的底線。

▼逾50名民主派初選參選人被捕▼

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以打劫為喻：有策劃過程 即使行動流產也屬犯罪

湯家驊指，香港過去一年半經過重大政治動盪，社會有強烈政治氛圍，不斷測試中央行使主權紅線，引來執法行動，個人而言對事件感到可惜，但也不覺得特別奇怪，相信要到社會適應這條紅線，不去挑戰、測試後，社會才會平靜下來，相信類似執法行動不會是最後一次。

他表示，從法律角度，即使國安法無追溯力，「犯罪意圖」不一定要法例通過之後才可計算，因為意圖可以是長年累月之下產生，法庭也可以從被告過往的言行，判斷其於法例生效後有沒有犯罪的意圖，這原則在普通法之下適用。

警務處國家安全處高級警司李桂華昨日以打劫為喻，指駕車不犯法，駕車去打劫才犯法。湯家驊稱，他會稍為修改這個比喻：如果有人寫下十大步驟，精心策劃打劫銀行，最後工序是入銀行打劫，準備好所有工具，但最後一刻發現銀行因疫情關門，行動流產，但這不等於無犯罪，因為行動都經過詳細策劃，所以也是意圖打劫銀行，此一原則適用於所有刑事罪行，包括國安法。他要指出的是，「初選」本身不一定違法，但如果背後圖謀屬非法，那之前的策劃過程及相關準備行動也可能被視作違法行為。

不過湯家驊提到，現時十分關注一個爭拗點：「非法手段」何在。他指，國安法第22條「顛覆國家政權罪」提到「任何人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬犯罪」，到底「其他非法手段」的範圍有多闊、否決所有財政預算案是否一種「非法行為」，預料是法律上的爭議焦點，但他表示目前比較難看到一個明顯的「非法手段」，因為從法律上分析，「非法行為」一般是指涉及刑事行為、有相關犯罪意圖。

湯家驊又於商台節目上提到，是次事件不旦受到香港關注，國際間亦正注視，警方有必要再進一步解釋。

湯家驊。（資料圖片）

梁家傑質疑：政府準備不足就執法 剝奪被捕者人身自由

公民黨主席、資深大律師梁家傑提到，昨日保安局局長李家超、李桂華都沒有提一項非常關鍵的元素：國安法第22條的前設，是必須「以武力、威脅使用武力或者其他非法手段」作出相關行為。他指，初選發起人戴耀廷的文章，幾乎是「發夢說話、小說」，初選只是民主派為減少浪費選票之舉，兩者根本拉不上關係，而相關行為也不是武力或威脅使用武力，什麼叫作「其他非法手段」政府也無法說明。他質疑，初選明明是合法手段，到底如何違法，除非政府覺得「想選贏」就是顛覆。

梁家傑又指，《基本法》第73條所指的立法會職權「根據政府的提案，審核、通過財政預算」，從來沒有說明怎樣才是符合職權、怎樣是不符合，根本沒有明確界線，一場引起如此大關注的起訴，政府連解釋都不清楚。他又引述前政制事務局局長林瑞麟於2005年的說法，指《基本法》第49至53條，是體現行政立法互相制衡的原則，因此梁家傑不相信否決預算案就會是一種「顛覆」。不過他坦言，國安法是繞過香港三讀立法程序、直接套在香港身上的法例，沒有一套客觀準繩的法律原則，不少字眼都相當曖昧，變相執法者主觀操作空間無限大，通俗而言就是「萬能key」，可以按政治需要任意演繹。

現時國安法下，4名因不同罪名被起訴的人士都未獲保釋，外界關注今次被捕的53人會否被長時間關押。梁家傑指，「顛覆國家政權罪」是國安法內的嚴重罪行，警方理應有充足的調查、證據、能明確交代涉案人士做了什麼「非法行為」才行動，但現時警方似乎「仲釣緊魚」，準備未足之下就立即剝奪53人的人身自由，這不是常人可接受的執法方式。他又質疑，如當局最終落案起訴53人，在現時說法不清不楚之下，最終可能會大改起訴書內容，但被告就白白因為原先所涉罪行被關押一段時間，這是肆意剝奪市民人身自由。