國安法｜田北辰質疑被捕者如何「非法手段」顛覆政權　促警方交代

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民主派去年發起初選爭取立法會「35+」，逾50名參加者今早（6日）遭警方國安處人員上門拘捕，被指涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權罪」。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，警方以《港區國安法》22條第3款作控告，但他指條例中有另一元素是牽涉要用「非法手段」，「我聽完哂都唔係好聽到警方覺得相關人士用咗咩『非法手段』」，又指「佢哋（警方）覺得成個計劃目標係非法，但我聽唔明係用咩非法手段去達到呢個目標」。

▼逾50名民主派初選參選人被捕▼

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田北辰在Facebook發帖，希望警方再解釋清楚，「如果唔係點起訴呢？到時律政司都無可避免要再解釋」，認為若上庭後未能入罪，「咪更加打擊管治威信？」

任何人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬犯罪： 　　（三）嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關依法履行職能
港區國安法第22條（3）

警方今早拘捕53人，涉及「攬炒十步曲」及「35+」兩個行動，部分人涉嫌違反國安法「顛覆國家政權罪」。消息指，被捕者包括戴耀廷、梁國雄、胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、鄺俊宇、黃碧雲、范國威、楊岳橋、趙家賢、何啟明、施德來、郭家麒、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍、梁晃維、朱凱廸、岑敖暉、馮達浚、阿布泰國生活百貨創辦人林景楠等人。

▼多名民主派人士被捕情況▼

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