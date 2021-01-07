立法會擴Zoom會議　謝偉俊：不排除日後因立會被包圍　可視像開會

立法會議事規則委員會昨日（6日）召開特別會議，將Zoom視像開會擴展至其他正式委員會會議，預計下周三（13日）可提交予立法會大會審議處理。 議事規則委員會謝偉俊於港台節目上表示，相關安排不會適用於大會、財委會及內務委員會，今個會期內有效，由各委員會主席決定。現時實行的主要原因為疫情，但不能排除日後會因其他緣故而實行，包括立法會被包圍。

+ 5 + 5 + 5

視像開會受特權法保障

謝偉俊表示，委員會已通過視像安排，本周五經過內會同意後，下周三大會如通過動議即能實行。他提到現時疫情嚴重，也不希望秘書處太多同事須回立法會大樓增加風險，過去數星期部分政策答問會已試行視像安排，效果不錯，因此會擴展至一些不須太多投票的會議，如事務委員會、法案委員會等。

他指，議員只要出現在鏡頭前就可以計算出席，法律上問題現已解決，議員可受特權法保障，屆時只須主席和負責文書紀錄的秘書處職員在現場。不過他指，立法會大會、財委會、內會暫時不作相關安排，因為涉及較重要的投票。

謝偉俊又指，目前計劃是視像安排執行至9月份會期完結，一般準則是疫情有沒有明顯放緩，目前難以說出具體指標，每次會議由相關委員會主席和秘書處商量後決定是否實行。他相信，視像安排不會影響公眾對會議的觀感，因世界各地也有政府、議會因應疫情，推展視像會議。

被問到日後會否因為疫情以外的原因，如立法會被包圍，而容許視像會議。謝偉俊表示現階段沒有這計劃，仍然是以防疫因素為先，但不會完全排除相關可能性。