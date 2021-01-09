12港人｜內地律師盧思位疑被警察跟蹤　形容是赤裸裸的人身威脅

12港人家屬委託的內地律師任全牛及盧思位，早前相繼被內地當局吊銷律師執業證書。其中，喬映瑜家屬委託的律師盧思位向《蘋果日報》及《香港電台》透露，今日（9日）早上被4名黑衣男子跟蹤，懷疑對方是警察派來的人。盧形容事件是赤裸裸的人身威脅，對他的人身自由構成嚴重威脅，並估計事件與他早前提出聽證會有關。

被捕港人喬映瑜家屬委託、內地維權律師盧思位本月4日收到四川省司法廳通知，指他多次在網上發表不當言論，觸犯《律師法》和《律師執業管理辦法》相關規定，擬吊銷其律師執照。（資料圖片）

盧思位向《蘋果日報》及《港台》透露，今早出門發現有4名黑衣男子跟蹤他，其中一人是社區工作人員。他前往詢問對方身份時，男子馬上跑開，打電話給警察報告行蹤，更一度要求派更多人到現場，阻止盧思位離開，因此推斷跟蹤者為警察或相關人士。盧認為事件與聽證會有關，政府企圖透過掌握其生活圈子及行蹤維穩，形容事件是赤裸裸的人身威脅，對他的人身自由構成嚴重威脅。

盧思位早前發表聲明，指有一名自稱四川省司法廳的工作人員向他表示，要調查盧的不當言論，並指四川省司法廳已立案調查，其後就被通知吊銷律師執業證。盧思位認為，吊銷牌照與12港人案有關，並指將在法定期限內向四川省司法廳提出聽證要求，批評司法廳在沒有立案的情況下，直接作出擬吊銷執業證的決定，更質疑相關人員涉嫌濫用職權。