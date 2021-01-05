12港人｜被吊銷律師資格　任全牛斥全屬執業迫害促道歉

12港人涉偷越邊境案中，受家屬委託的內地律師盧思位和任全牛被內地司法廳吊銷律師執業證書。任全牛今（5日）發聲明指，今次行政處罰完全屬於執業迫害，強調自己在庭上發表意見從來都是合理合法，是有理有據的理性發言，斥當局的指控純屬無恥構陷，要求河南省司法廳立即糾正錯誤，停止違法行為及賠禮道歉。

任全牛發聲明，稱當局處罰全屬執業迫害，相關指控無恥構陷。

任全牛在聲明中稱，昨午（4日） 3 時有十多個戴口罩的人進入河南軌道律師事務所，當中有人持手機或錄像機，兩名自稱河南省司法廳的工作人員在出示工作證後，取出了兩份處罰文件。他說，河南省司法廳指他於2018年一宗「邪教組織破壞法律實施案」違反條例，但從來沒有告知他該案件的立案及調查，形容該案件是「來源不明」，亦質疑河南省司法廳並沒有管轄權。

任全牛提到，當局以他法庭上發表了「否定國家認定的邪教組織的性質」為由作出處罰，但他指此事「根本不存在」，因為在全國人大的法律和國務院的法規中沒有認定法輪功信仰是「邪教組織」的法規條文，因此他亦不可能否定一個不存在的「國家認定」的文件。他亦指，他在庭上發表意見從來都是合理合法，有理有據的理性發言，「所謂情節惡劣，造成惡劣社會影響純屬無恥構陷！」

河南省司法廳昨去信任全牛，指任在2018年「代理張某朗等人利用邪教組織破壞法律實施罪」一案時，在庭審期間有關行為違反了《律師執業管理辦法》第三十九條第（三）項的規定，形容其「違法行為」性質和情節「惡劣」，嚴重損害律師行業形象，造成惡劣社會影響，並依據《中華人民共和國律師法》及《律師執業管理辦法》的規定，吊銷任全牛的律師執業證書。

任全牛早前受被捕港人黃偉然家屬的委託，帶同公證書到鹽田看守所要求與黃偉然會面被拒，其後任全牛向傳媒稱，事後遭河南司法局警告他切勿沾手12港人案件。