國安法︱宋小莊稱初選非法　梁家傑：攬炒十步如狂想　需中央配合

警方上周引用港區國安法拘捕50多名民主派人士，指控他們涉違反國安法第22條「顛覆國家政權罪」。 公民黨主席梁家傑今日出席《城市論壇》時指，初選發起人戴耀廷的《真攬炒十步》文章有如「狂想曲」，需要港府、中央配合才成事，非其可控範圍，質疑本港法律何時變得「誅心」。 同場的深圳大學港澳基本法研究中心教授宋小莊認同「攬炒十步」未必成事，但認為初選本身非法，例如聲稱化表泛民已涉及誤導。

梁家傑指，戴耀廷的文章與其說是圖謀，不如說是狂想曲，因為種種內容都並非他可控範圍，質疑香港法律何時變得「諸心」。（資料圖片／高仲明攝）

梁家傑在論壇上指，坊間討論一直關注初選有何「非法手段」，提到警方以戴耀廷的文章《真攬炒十步》為例子，但他認為文章與其說是天馬行空的圖謀，不如說是「狂想曲」，因為首先要選民選出來議員，再要特首配合解散立法會，還要中央人民政府後續軍管香港，種種都並非戴耀廷可以控制的範圍。他質疑，香港法律何時變得「誅心」，由「DQ」到今次「大搜捕」，當權者不時「堆砌動機」。

宋小莊表示，認同特首可以不解散立法會，有機會做不到「攬炒十步」，但指這可以是戴耀廷在法庭中辯護的理據。

▼民主派去年7月初選情況▼

宋小莊：國安法優先於《基本法》有關預算案條文

宋小莊相信，國安法22條提及的「非法手段」，包括《真攬炒十步》及初選，指普通法及大陸法都會將行為及動機有所聯繫，即使事件橫跨7月1日，「非法手段」已聯合在一起。他認為初選本身就是非法，並非所有法律沒禁止的行為都是合法，例如選舉協調應止於內部，初選參與者聲稱代表泛民，已是涉及誤導。宋指，政府有責任解釋清楚何謂違法，認為政府以前沒有講清楚，是「公職人員不作為」。

香港法學交流基金會主席、民建聯馬恩國指，如果立法會嘗試用財政懸岸逼使政府同意訴求，就算是《基本法》本身存在相關條文，國安法亦不准以此意圖及做法執行。宋小莊補充指，國安法與《基本法》設計不同，是補充了國安法，指國安法要求三權團結一致，保護國家安全，當國安法有補充時，會優先適用。梁家傑笑言認同，指如果國安法的確有違《基本法》的邏輯，應修改《基本法》。

民主動力秘書趙恩來則指，初選參與者非人人支持攬炒，笑言如果空有想像即犯罪，鵝頸橋「打小人」者有想法、有付費，已經有問題。

宋小莊認為，國安法與基本法設計不同，是補充了國安法，指國安法要求三權團結一致保護國家安全，當國安法有補充時，會優先於基本法條文適用。（資料圖片／YouTube截圖）

馬恩國：初選市民違限聚令已屬非法手段 惟不贊成拘捕市民

馬恩國指，他亦曾擔心當局會否用第22條拘捕參與初選投票的60萬人，因為他們涉違反了限聚令，就已經是非法手段；至於被捕的55人，他認為應與初選主辦方同以國安法第23條控告才對，因為他們煽動教唆了其他人參與非法攬炒手段。他強調，相關條文只需要「旨在」有意圖，不一定要實際有效果才能入罪。不過，馬恩國亦承認，初選本身未必是非法手段，他個人不贊成拘捕參與投票的60萬人。

趙恩來反駁指，如果只有動機就會犯法，那鵝頸橋打小人就已經有很多人犯法，因為既有動機，亦有實際付費行為。宋反駁指那只是私人行為，不涉公權力，呼籲趙認真研讀中國法律。趙補充指，初選並無阻止人參選，故亦並無違反選舉條例。

觀眾高先生質疑國安法的紅線似乎愈將愈窄，強調並非所有投票市民都支持攬炒，亦認為不少人投票時有保持社交距離。馬回應指，是否群眾聚集，（如有檢控）可留待審訊時處理。警方已表明，沒打算拘捕參與投票的市民。